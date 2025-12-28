Símbolo sexual del siglo XX, Brigitte Bardot, fallecida este domingo a los 91 años, protagonizó películas como Y Dios creó a la mujer (1957), de Roger Vadim, El desprecio (1963), de Jean-Luc Godard, y ¡Viva María! (1965), de Louis Malle, por la que fue nominada a los Premios Bafta como mejor actriz extranjera. Repasamos algunos de los mejores títulos.