Símbolo sexual del siglo XX, Brigitte Bardot, fallecida este domingo a los 91 años, protagonizó películas como Y Dios creó a la mujer (1957), de Roger Vadim, El desprecio (1963), de Jean-Luc Godard, y ¡Viva María! (1965), de Louis Malle, por la que fue nominada a los Premios Bafta como mejor actriz extranjera. Repasamos algunos de los mejores títulos.

  • 1 de 10

    Y Dios creó a la mujer (Et Dieu… créa la femme, 1956), de Roger Vadim

    La película que detonó el “fenómeno Bardot” y la elevó a símbolo internacional, escandalizó a la Francia conservadora por su sensualidad y su célebre baile, pero también definió un nuevo arquetipo femenino en el cine.
  • 2 de 10

    El desprecio (Le Mépris, 1963), de Jean‑Luc Godard

    La adaptación de la novela de Alberto Moravia que rodó Jean-Luc Godard es onsiderada la cumbre artística de Bardot y una de sus interpretaciones más complejas y reverenciadas dentro de la Nouvelle Vague.
  • 3 de 10

    La verdad (La Vérité, 1960), de Henri‑Georges Clouzot

    En este drama judicial Bardot encarna a una joven acusada de asesinato, llevando al límite un registro emocional intenso y trágico. Se suele considerar una de sus actuaciones más complejas y reconocidas.
  • 4 de 10

    ¡Viva María! (Viva Maria!, 1965), de Louis Malle

    Una aventura en la que Bardot y Jeanne Moreau forman una explosiva pareja de artistas de circo convertidas en iconos revolucionarios. La película aprovecha la química entre ambas actrices para subrayar su faceta cómica.
  • 5 de 10

    Vida privada (Vie privée, 1962), de Louis Malle

    El cineasta francés dibuja con el personaje de Bardot un retrato amargo de una estrella acosada por fotógrafos, curiosos y prensa sensacionalista, atrapada entre deseo y destrucción.
  • 6 de 10

    En caso de desgracia (En cas de malheur, 1958), ), de Claude Autant‑Lara

    En este thriller psicológico, Bardot interpreta a una joven delincuente fascinante  que seduce al abogado maduro interpretado por Jean Gabin, arrastrándolo a una espiral de deseo y ruina.
  • 7 de 10

    El descanso del guerrero (Le Repos du guerrier, 1962), de Roger Vadim

    Melodrama pasional clave en su filmografía, cuenta la relación obsesiva entre el personaje de Bardot y un hombre autodestructivo, y cómo ella oscila de forma dolorosa entre salvadora, amante y víctima.
  • 8 de 10

    Babette se va a la guerra (Babette s’en va‑t‑en guerre, 1959), de Christian‑Jaqu

    Una sátira bélica en la que Bardot interpreta a una espía torpe e improvisada, lanzada al caos de la Segunda Guerra Mundial. Su personaje permite ver una faceta más ligera de la actriz, lejos del mito trágico y sensual de otros títulos.
  • 9 de 10

    Las petroleras (Les Pétroleuses, 1971), de Christian‑Jaque

    En este wéstern europeo paródico, Bardot y Claudia Cardinale lideran dos bandas rivales,  jugando con la rivalidad, el humor y la complicidad entre ambas.
  • 10 de 10

    La divertida historia de Colinot, (L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot, 1973), de Nina Companeez

    Tras esta película Bardot se retiró definitivamente del cine con 39 años, para dedicarse a la defensa de los animales y abandonar la vida pública como estrella.