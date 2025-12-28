Símbolo sexual del siglo XX, Brigitte Bardot, fallecida este domingo a los 91 años, protagonizó películas como
Y Dios creó a la mujer (1957), de Roger Vadim, El desprecio (1963), de Jean-Luc Godard, y ¡Viva María! (1965), de Louis Malle, por la que fue nominada a los Premios Bafta como mejor actriz extranjera. Repasamos algunos de los mejores títulos.
Y Dios creó a la mujer (Et Dieu… créa la femme, 1956), de Roger Vadim
La película que detonó el “fenómeno Bardot” y la elevó a símbolo internacional, escandalizó a la Francia conservadora por su sensualidad y su célebre baile, pero también definió un nuevo arquetipo femenino en el cine.
El desprecio (Le Mépris, 1963), de Jean‑Luc Godard
La adaptación de la novela de Alberto Moravia que rodó Jean-Luc Godard es onsiderada la cumbre artística de Bardot y una de sus interpretaciones más complejas y reverenciadas dentro de la Nouvelle Vague.
La verdad (La Vérité, 1960), de Henri‑Georges Clouzot
En este drama judicial Bardot encarna a una joven acusada de asesinato, llevando al límite un registro emocional intenso y trágico. Se suele considerar una de sus actuaciones más complejas y reconocidas.
¡Viva María! (Viva Maria!, 1965), de Louis Malle
Una aventura en la que Bardot y Jeanne Moreau forman una explosiva pareja de artistas de circo convertidas en iconos revolucionarios. La película aprovecha la química entre ambas actrices para subrayar su faceta cómica.
Vida privada (Vie privée, 1962), de Louis Malle
El cineasta francés dibuja con el personaje de Bardot un retrato amargo de una estrella acosada por fotógrafos, curiosos y prensa sensacionalista, atrapada entre deseo y destrucción.
En caso de desgracia (En cas de malheur, 1958), ), de Claude Autant‑Lara
En este
t hriller psicológico, Bardot interpreta a una joven delincuente fascinante que seduce al abogado maduro interpretado por Jean Gabin, arrastrándolo a una espiral de deseo y ruina.
El descanso del guerrero (Le Repos du guerrier, 1962), de Roger Vadim
Melodrama pasional clave en su filmografía, cuenta la relación obsesiva entre el personaje de Bardot y un hombre autodestructivo, y cómo ella oscila de forma dolorosa entre salvadora, amante y víctima.
Babette se va a la guerra (Babette s’en va‑t‑en guerre, 1959), de Christian‑Jaqu
Una sátira bélica en la que Bardot interpreta a una espía torpe e improvisada, lanzada al caos de la Segunda Guerra Mundial. Su personaje permite ver una faceta más ligera de la actriz, lejos del mito trágico y sensual de otros títulos.
Las petroleras (Les Pétroleuses, 1971), de Christian‑Jaque
En este wéstern europeo paródico, Bardot y Claudia Cardinale lideran dos bandas rivales,
jugando con la rivalidad, el humor y la complicidad entre ambas.
La divertida historia de Colinot, (L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot, 1973), de Nina Companeez
Tras esta película Bardot se retiró definitivamente del cine con 39 años, para dedicarse a la defensa de los animales y abandonar la vida pública como estrella.