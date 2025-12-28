Adiós a Brigitte Bardot, el icono erótico del siglo XX

Brigitte Bardot ha muerto a los 91 años. La actriz, cantante y activista llevaba varios meses hospitalizada en el hospital Saint-Jean de Tolón, Tolón (sureste de Francia), en el que ya había estado ingresada para afrontar una "cirugía menor".

En aquel momento, Bardot tuvo que salir a desmentir los rumores sobre la gravedad de su estado de salud. "Estoy bien", escribió la actriz, "y no sé qué idiota empezó esta 'noticia falsa' sobre mi fallecimiento (...) no tengo intención de despedirme".

Símbolo sexual del siglo XX, protagonizó películas como Y Dios creó a la mujer (1957), de Roger Vadim, El desprecio (1963), de Jean-Luc Godard, y ¡Viva María! (1965), de Louis Malle, por la que fue nominada a los Premios Bafta como mejor actriz extranjera.

Pese a que actuó en 47 películas y grabó más de 60 canciones, Brigitte Bardot se retiraría de la industria del entretenimiento a principios de los setenta, momento en el que inició su defensa de los derechos de los animales. Sus opiniones sobre la inmigración provocaron numerosas polémicas en los últimos años.

Bardot nació en París el 28 de septiembre de 1934. Vivió en el distrito número tres, en un ambiente burgués, hija de Louis Pilou Bardot (1896-1975) y Anne-Marie Mucel (1912-1978). Durante su infancia, se convirtió en una niña apasionada por el ballet y la danza clásica. A los siete años entró en la escuela de danza de madame Bougart. En 1947, Bardot fue admitida en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza.

Brigitte está considerada como un mito erótico y sex-symbol de los años 1950 y 1960. Su gran belleza y sensualidad comenzaron a mostrarse ya en la adolescencia, etapa en la que apareció por primera vez en el cine. Tenía 18 años, era 1952 y se trataba de la película Le trou normand, de Jean Boyer. Ese mismo año, se casó con el primero de sus cuatro maridos, el director de cine Roger Vadim.

Sería una de las películas dirigidas por su primer marido, Y Dios creó a la mujer (1956) la que la lanzaría a la fama de la mano de Jean-Louis Trintignant. Una de las escenas protagonizadas por Bardot muestra a su personaje bailando descalza sobre una mesa y está considerada como una de las escenas más eróticas de la historia del cine. Poco antes, había eclipsado a las consolidadas Sofia Loren y Gina Lollobrigida con su belleza en el Festival de Cannes.

Y Dios creó a la mujer no funcionó en la taquilla francesa, pero fue un gran éxito en EE.UU. y contó con la aprobación de tres figuras de la Nouvelle vague: Claude Chabrol, François Truffaut y Jean-Luc Godard. Posteriormente, volvería a estrenarse en el país galo, y ahora sí arrasó en los cines.

La publicación Cinémonde definía así a la actriz en aquella época: "El atractivo sexual de Marlene Dietrich, el glamour de Ava Gardner, el poder de Jane Russell, el ánimo de Marilyn Monroe. Brigitte Bardot mezcla todos estos ingredientes explosivos, y añade un toque de fantasía personal". Casi nada.

Bardot se convirtió con el triunfo del filme de Vadim en la actriz mejor pagada de Francia y empezó a encadenar éxitos como Esta pícara colegiala (Michel Boisrond, 1956), Una parisina (Michel Bosirond, 1957), Los joyeros del claro de Luna (Roger Vadim, 1958) o El amor es mi oficio (Claude Autant-Lara, 1958).

La presencia de la actriz con esta última película en Venecia generó una gran expectación, hasta el punto que la actriz tuvo que recluirse en su habitación ante el asedio de fans y periodistas.

En 1960 encaró el papel que ella siempre consideraría su mejor trabajo, el de la mujer juzgada por asesinato en La verdad, a las órdenes del exigente director H. G. Clouzot. La película recibió la nominación al Oscar de habla no inglesa.

Sin embargo, la exigencia de estar en el candelero constantemente y su accidentada vida amorosa, empezaron a pasarle factura: el día de su cumpleaños de 1960 fue hospitalizada tras un intento de suicidio.

Poco después llegarían otros dos de sus mejores filmes: Una vida privada (Louis Malle, 1962), en donde compartió protagonismo con Marcello Mastroianni, y El desprecio, adaptación de la novela de Alberto Moravia que rodó Jean-Luc Godard

Bardot fue una de las pocas actrices europeas que en su época recibió la atención de los medios de comunicación de Hollywood. Cada vez que hacía una aparición pública en los Estados Unidos, era perseguida por una horda de periodistas que tomaban nota de todos y cada uno de sus movimientos.

En 1954 realizó su primera película en inglés, Acto de amor, coprotagonizada por Kirk Douglas. En 1965 se representó a sí misma en la película Dear Brigitte con James Stewart. Sin embargo, debido a lo limitado de su dominio del idioma, la actriz era casi siempre doblada.

En 1974, justo después de su 40º cumpleaños, Bardot anunció su retirada de las pantallas, tras haber protagonizado cerca de cincuenta películas y grabado varios discos, uno de ellos, el que mejores críticas obtuvo, con el chico malo de la música francesa Serge Gainsbourg.

A partir de entonces, Bardot se dedicó a defender los derechos de los animales, creando incluso, en 1986, la Fundación Brigitte Bardot para profundizar en esta causa.

Durante la década de 1990 generó controversia al criticar la inmigración en Francia, por lo que fue multada en varias ocasiones. En 2010 el partido Alianza Ecologista Independiente le ofreció presentarse como candidata a la Presidencia de Francia.

En enero del 2013 anunció que pediría la nacionalidad rusa tal como lo hizo Gérard Depardieu si las autoridades de su país sacrificaban a dos elefantes enfermos.