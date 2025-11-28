'Núremberg': un banal estudio del mal nazi en el que destaca un juguetón Russell Crowe

La trayectoria del cineasta estadounidense James Vanderbilt (Norwalk, 1975) en el cine es algo desconcertante. Su nombre aparece como coautor del guion en un buen número de blockbusters, secuelas, reboots y cintas de terror, desde las dos entregas del Spider-Man de Marc Webb a varias secuelas de la saga Scream, pasando por absolutos disparates como Independence Day: Contraataque (Roland Emmerich, 2016) y Megalodón (Jon Turteltaub, 2018).

Sin embargo, también ha cimentado un cierto prestigio en el terreno del thriller criminal y de investigación basado en hechos reales, espejándose en los trabajos de Alan J. Pakula o Sydney Pollack de los años 70.

De hecho, firmó en solitario el guion de una obra maestra indiscutible como Zodiac (David Fincher, 2007) y debutó como director con La verdad (2015), filme protagonizado por Cate Blanchett y Robert Redford sobre los periodistas que destaparon los chanchullos que había llevado a cabo George W. Bush para librarse de ir a la Guerra de Vietnam.

En este sentido, Núremberg mantiene cierta coherencia con el trabajo más personal de Vanderbilt, ya que el cineasta vuelve a partir de acontecimientos reales para construir un filme de suspense, ahora moviéndose entre el cine de juicios y un estudio del mal con toques de El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 1991).

No esperen aquí un sobrio y riguroso drama en la línea de ¿Vencedores o vencidos? (1961), en el que Stanley Kramer abordaba el proceso celebrado en 1948 contra cuatro jueces alemanes del III Reich. Vanderbilt apuesta por un acercamiento más ligero y cierta espectacularización del primer juicio contra los jerarcas nazis, realizado tan solo unos meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La película está protagonizada por el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley, al que le encargan determinar si los prisioneros son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra y valorar el riesgo de que se quiten la vida tras los suicidios de Hitler, Goebbels y Himmler.

Si la conclusión a la que llegó Kelley, al que interpreta con su habitual arsenal de muecas el oscarizado Rami Malek, es que los gerifaltes del Führer no eran monstruos, sino como cualquier hijo de vecino, lo cierto es que el retrato que Vanderbilt hace de ellos es más bien el contrario.

Ramy Maleck y Russell Crowe, en 'Núremberg'

Solo hay que ver la manera en la que Russell Crowe interpreta a un caricaturesco Hermann Göring, con exagerados ademanes teatrales de villano de folletín. No hay profundidad psicológica alguna, lo que contradice la tesis que en teoría debería ponerse sobre la mesa.

Pero es que lo que ha rodado Vanderbilt es, básicamente, una película ‘peliculera’, valga la redundancia, una especie de telefilme de alto presupuesto y con actores de reparto competentes –John Slattery, Richard E. Grant, Michael Shannon...–, que pone en juego todos los tópicos del cine de juicios.

De hecho, lo mejor del filme es Crowe, que ha venido a divertirse, aunque las limitaciones de Malek impiden que el duelo sea de alta intensidad.