Muere a los 81 años el actor de culto alemán Udo Kier, colaborador habitual de Fassbinder y Lars Von Trier

El actor de origen alemán Udo Kier, afincado en Estados Unidos, Udo Kier ha fallecido este domingo a los 81 años, según ha informado la revista Variety tras la confirmación de Delbert McBride, quien era su pareja.

El intérprete participó en más de 200 películas, algunas de culto como Mi Idaho privado o Rompiendo las olas y trabajó con directores de la talla de Paul Morrissey, Dario Argento, Gus van Sant, Lars von Trier y Reiner Werner Fassbinder. Además fue amigo íntimo de artistas como Andy Warhol o David Hockney.

Kier nació en Colonia en 1944 de manera trágica. El hospital en el que su madre dio a luz fue bombardeado por las fuerzas aliadas y ambos tuvieron que ser rescatados de entre los escombros. Nunca conoció a su padre.

En 1962, a los 18 años, se mudó al Reino Unido para aprender inglés y labrarse un futuro, no necesariamente en el mundo de la actuación. Fue en esos tiempos cuando su camino se cruzó con el de un adolescente Fassbinder, en un bar de carretera, aunque no trabajaría con él hasta años más tarde.

En 1966 fue elegido para protagonizar el mediometraje Road to St. Tropez (Michael Sarne), aunque su carrera empezó a despegar gracias a sus colaboraciones con Paul Morrissey en Carne para Frankenstein (1973) y Sangre para Drácula (1974), reinterpretaciones subversivas y sensuales de los monstruos clásicos de Hollywood producidas por Warhol. Kier aportaba un giro inquietante y cómicamente inepto a los personajes principales.

Durante toda su carrera siguió trabajando en estas producciones de terror de culto, incluyendo filmes de vampiros como Blade (1998), Revanent: Vampiros modernos (1998) o La sombra del vampiro (2000)

Durante los años 70 y 80 trabajó mayoritariamente en Europa, convirtiéndose en uno de los actores fetiche de Fassbinder, con quien trabajó en títulos como La mujer del ferroviario (1977), La tercera generación (1979) y Lili Marleen (1981).

Posteriormente, en el Festival de Cine de Berlín, Kier conoció al director Gus Van Sant, dos veces nominado al Oscar, a quien el actor atribuye haberle conseguido un permiso de trabajo estadounidense.

En 1991, Van Sant dio a conocer a Kier al público estadounidense con su drama sobre la transición a la adultez Mi Idaho privado, basado libremente en Enrique IV de Shakespeare.

Según Variety, casi al mismo tiempo, Kier comenzó su colaboración permanente con Von Trier y participó en filmes como Epidemia, para posteriormente colaborar en Rompiendo las olas, Bailar en la oscuridad, Dogville, Melancolía y Ninfomanía: Vol. II.

La década de 1990 también vio a Kier en varios papeles secundarios en importantes producciones de Hollywood, como Ace Ventura: Detective de Mascotas y Armageddon, entre otras.

Uno de sus pocos papeles protagonistas le llegó en 2021, en Swang Song (Todd Stephens), en donde interpretaba a un excéntrico peluquero gay ya retirado que se escapa del asilo en el que está ingresado para cumplir con un último encargo: peinar y maquillar a una antigua celebridad, amiga y clienta que ha fallecido, para que esté perfecta en su velatorio.

Tiene pendiente de estreno en España El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho.