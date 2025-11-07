El Festival de Huelva refuerza su compromiso con el cine iberoamericano en su 51 edición

'La mejor madre del mundo', de Anna Muylaert, compite por el Colón de Oro a la Mejor Película

Entre el 14 y el 22 de noviembre vuelve esta cita imprescindible para el cine iberoamericano en nuestro país. Un certamen que combina estrenos nacionales, apuestas por nuevos talentos, industria y educación.

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano celebra su 51 edición, del 14 al 22 de noviembre, con una programación que combina estrenos nacionales, apuestas por nuevos talentos, actividades paralelas, educativas, de formación y de industria, y una clara vocación de conectar a los creadores iberoamericanos con el público.

Con más de un centenar de títulos, el certamen onubense se consolida como una cita imprescindible para el cine hecho al otro lado del Atlántico.

La gala inaugural, presentada por Manu Sánchez, contará con la actuación musical de Soleá Morente y la entrega de los Premios Luz a Milena Smit y Yon González, dos intérpretes que representan la fuerza y el talento de la nueva generación del audiovisual español.

La velada incluirá además la proyección de la película inaugural Descifrando a Hermida, dirigida por Esteban Magaz, que rinde homenaje a la figura del periodista onubense Jesús Hermida, icono de la televisión, el periodismo y la comunicación en España.

El Festival cerrará su programación el 22 de noviembre con la Gala de Clausura, que incluirá la entrega de premios del Palmarés Oficial y la actuación musical del cantante venezolano Carlos Baute.

Imagen de 'La ola', de Sebastián Lelio. Foto: Diego Araya

Esta 51 edición del Festival de Huelva presenta una Sección Oficial con 12 estrenos nacionales de películas reconocidas en prestigiosos festivales internacionales como Berlín, Guadalajara, Vision du Réel, Mar del Plata, Toronto, Venecia o Tribeca.

Aún es de noche en Caracas, Vainilla, Doce lunas, Un futuro brillante, Precisamos falar, Noviembre, El príncipe de Nanawa, La mejor madre del mundo, Un mundo para mí, Los renacidos, Autos, mota y rocanrol e Isla negra competirán por el premio Colón de Oro a la Mejor Película. Además de las películas de Sección Oficial a concurso, se incluyen fuera de concurso La ola y La misteriosa mirada del flamenco.

Jesús Carroza en 'Golpes', de Rafael Cobos. Fotos: Julio Vergne

Las otras secciones de largometrajes que cuentan con premio otorgado por el público asistente a las proyecciones son Acento y Talento Andaluz. En Acento, Los domingos, Maspalomas, Los tigres, Romería, Flores para Antonio, Rondallas y Golpes compiten por el premio a la Mejor Dirección Española. En Talento Andaluz son Antonio, el bailarín de España, Ellas en la ciudad, Pendaripen, Fanny Medina, la doctora yVelintonia 3 las películas que competirán por el Premio Juan Ramón Jiménez.

Además de los estrenos de largometrajes que podrá disfrutar el público entre el 14 y el 22 de noviembre, el Festival de Huelva ofrece un amplio abanico de cortometrajes a competición. El certamen onubense, que es calificador a nivel nacional para los Premios Goya y a nivel internacional para el nuevo Premio Ibershorts, presenta 12 producciones nacionales y 5 internacionales, en competición por el Colón de Plata en las Secciones Oficiales de Cortometrajes. Completan el programa a competición 11 cortometrajes en las secciones Talento Andaluz y Pantalla Huelva.

Fernando Tejero y Pilar Castro son los dos actores que recibirán el Premio Ciudad de Huelva

El Festival entregará este año el Premio Ciudad de Huelva a Fernando Tejero y Pilar Castro, dos intérpretes de larga trayectoria y gran reconocimiento por parte del público y la crítica, que se unen así a la lista de figuras del cine iberoamericano distinguidas con este galardón.

Junto a ellos, Milena Smit y Yon González recibirán el Premio Luz, un reconocimiento a su proyección como jóvenes talentos del audiovisual español. El Jurado Oficial de esta 51 edición estará compuesto por el actor dominicano Jean Cruz, la directora del London Spanish Film Festival, Joana Granero, y la responsable del Festival de Cine Español de Nantes, Pilar Martínez-Vasseur.

El Festival de Huelva refuerza también su vertiente educativa y de formación con programas consolidados como Ventana Cinéfila, en colaboración con Filmin y Profestivales21, o Primera Pantalla, que reúne a miles de escolares de toda la provincia. A ellos se suman los proyectos Jóvenes Comunicadores Cinéfilos y Cine y Valores, junto a Academia de Cine de Andalucía y la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA).

Además, junto a Filmin, el certamen ofrece un ciclo especial titulado Ellas al frente de la historia, una programación de 17 películas, que incluyen dos estrenos europeos, que reivindica el papel de las mujeres de América Latina en distintos procesos sociales, culturales y políticos, disponible en la plataforma para suscriptores del 14 al 23 de noviembre.

Alba Flores en 'Flores para Antonio'. Foto: Concha de la Rosa

En el ámbito de la industria, el Festival continúa su trabajo de apoyo al desarrollo de proyectos audiovisuales y a la formación profesional con iniciativas como CreANDo, un programa de la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía dirigido a guionistas andaluces, y el programa de desarrollo junto a la Residencia de Cine de Extremadura, que en esta edición acoge los proyectos Menarquía, Anen, canto sanador, El largo camino a mí y Las vías de plata. De esta forma, el certamen mantiene su papel como plataforma de impulso y acompañamiento para los nuevos talentos del sector.

La música y la proyección social tendrán un espacio destacado en Latidos, una nueva sección que ofrecerá proyecciones benéficas, sesiones y actuaciones musicales gratuitas, como la de la bailaora María Canea o el concierto de Cristian de Moret.

Imagen de 'Precisamos falar', de Rebeca Diniz y Pedro Waddington

Esta programación paralela refuerza la conexión del Festival con la ciudadanía y amplía su oferta cultural más allá de las salas, complementado por la exposición Las hijas del jazz, de Omar Ayyashi. La muestra es una iniciativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y cuenta con el respaldo de Acción Cultural Española (AC/E) y la colaboración del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y el Ayuntamiento de Huelva.

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano está promovido por la Fundación Cultural del Festival, integrada por el Ayuntamiento de Huelva, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva, y cuenta con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura del Gobierno de España y está cofinanciado por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía y tiene el apoyo del Colaborador Oficial: la Fundación Atlantic Copper, y de numerosas entidades públicas y privadas.

Cincuenta y una ediciones después, el certamen onubense mantiene su esencia y su compromiso con el cine como herramienta de encuentro, diálogo y creación compartida entre las dos orillas del Atlántico.