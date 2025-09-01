El uruguayo Daniel Hendler inaugurará el Festival de San Sebastián con la película '27 noches'

El próximo 19 de septiembre, el cineasta uruguayo Daniel Hendler será el encargado de inaugurar, con el estreno mundial de su película 27 noches, la Sección Oficial a concurso de la 73.ª edición del Festival de San Sebastián.

La clausura, el día 27, correrá a cargo de la directora polaca Kasia Adamik y su película Winter of the Crow (La conspiración del cuervo), que se proyectará fuera de competición.

Daniel Hendler (Montevideo, 1976) dirige y protagoniza 27 noches, en la que la actriz Marilú Marini encarna a una millonaria octogenaria ingresada a la fuerza por sus hijas en una clínica psiquiátrica.

Hendler ganó con Norberto apenas tarde (2010) el Premio Cine en Construcción, sección en la que estuvo también con El candidato (2016) tras su selección en el Foro de Coproducción.

Este año tiene otra película programada en San Sebastián: Un cabo suelto. Esta podrá verse en la sección Horizontes Latinos, tras su estreno en la sección Spotlight del Festival de Venecia. La película obtuvo el Premio de la Industria WIP Latam de 2024 y fue seleccionada en 2023 en el Foro de Coproducción.

Hendler ha desarrollado también una importante carrera como actor. En el Festival de San Sebastián ha presentado películas como El fondo del mar (Damián Szifron, Selección Horizontes, 2003), Whisky (Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll, Perlak, 2004), El abrazo partido (Daniel Burman, Made in Spain, 2004), Los suicidas (Juan Villegas, New Directors, 2005) y Una novia errante (Ana Katz, Selección Horizontes, 2007).

El thriller Winter of the Crow (La conspiración del cuervo), una coproducción entre Polonia, Reino Unido y Luxemburgo, está ambientado en la Guerra Fría durante los años 80 y es el nuevo trabajo de Kasia Adamik (Varsovia, 1972).

Lesley Manville en 'Winter of the Crow (La conspiración del cuervo)', película de clausura del Festival de San Sebastián

Su protagonista es la actriz británica Lesley Manville, nominada al Óscar y al BAFTA como mejor actriz de reparto por Phantom Thread (El hilo invisible, Paul Thomas Anderson, Gran Premio FIPRESCI, 2017).

Adamik es también la coguionista de este filme basado en una narración breve de Olga Tokarczuk, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2018. Cuenta la historia de una profesora británica que llega a Polonia para dar una conferencia en diciembre de 1981, justo al inicio del periodo en que se dictó la ley marcial.

Con su debut, Bark! (2002), la directora compitió en Sundance, mientras que trabajos posteriores como The Offsiders (2008) han sido premiados en distintos certámenes internacionales como Gdynia o Camerimage.

Este martes se pondrán a la venta las entradas para la gala de inauguración, en la que la productora Esther García recibirá un Premio Donostia, y para la de clausura, así como para la ceremonia del día 26 en la que la actriz estadounidense Jennifer Lawrence será reconocida con el mismo galardón honorífico.

Las tres sesiones tendrán lugar en el Auditorio Kursaal, mientras que el Velódromo acogerá también la retransmisión de la ceremonia de clausura junto a la proyección de dos largometrajes el día 27.

Por segundo año consecutivo, las galas del Festival de San Sebastián estarán escritas y dirigidas por El Terrat (The Mediapro Studio). Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño presentarán la ceremonia inaugural del viernes 19 de septiembre a las 20.30 horas, en la que Esther García recogerá su Premio Donostia y se entregará el Gran Premio FIPRESCI.

El Jurado Oficial se presentará antes del pase de 27 noches, de Daniel Hendler. La gala será retransmitida en directo por La 2 de TVE, RTVE play, ETB1, eitb.eus y la web del Festival.

Por esos mismos canales se emitirá el sábado 27 de septiembre a las 21.00 horas la ceremonia de clausura, presentada por Itsaso Arana. En ella se entregarán los premios de la 73.ª edición y se proyectará Winter of the Crow (La conspiración del cuervo).

Además, como es habitual, el Velódromo acogerá también la retransmisión en directo de la gala de clausura. Antes de la misma, a las 18:00 horas, se proyectará la película sorpresa de esta edición. Después del pase de este largometraje y de la retransmisión de la ceremonia de clausura, se podrá ver en el Velódromo la película que cierra la Sección Oficial fuera de concurso, Winter of the Crow (La conspiración del cuervo).

La entrega del Premio Donostia a Jennifer Lawrence será el viernes 26 de septiembre a las 18.00 horas en el Kursaal. Se retransmitirá en directo por ETB4 y eitb.eus y en diferido por La 2. La Proyección Premio Donostia será Die My Love, de Lynne Ramsay.

Las entradas para todas estas sesiones se ponen a la venta este martes 2 de septiembre a partir de las 10:00 horas, en las páginas web del Festival y Kutxabank. Las de las galas de inauguración y clausura del Kursaal tienen un precio de 80 euros en las zonas generales y de 95 euros en la zona B. Por su parte, el coste de las entradas para la entrega del Premio Donostia es de 50 euros en las zonas generales y de 55 euros en la zona B. La entrada para la triple sesión del velódromo, por su parte, cuesta 15 euros.