Sortear la censura franquista y mentir a Kubrick. Así fue el estreno de ‘La naranja mecánica’ en España

No fue nada fácil proyectar La naranja mecánica en nuestro país y eso que rápidamente se convirtió en una de las obras cumbre de la cinematografía del director nacionalizado británico. Pero claro, las imágenes perturbadoras, violentas y de carácter sexual no solían hacer mucha gracia a la estricta censura franquista.

Su proyección en España fue una odisea en la que hubo que sortear todo tipo de obstáculos para que finalmente un limitado número de personas pudiesen verla, cuatro años después, en la 20ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid en 1975, el antiguo seno de un festival de cine religioso, y que además, se celebraba en una de las ciudades más conservadoras del país ¿pero, cómo fue posible esto?.

Evidentemente la estricta moral defendida por el régimen fascista de Franco controlaba con mano de hierro cualquier idea transgresora que llegara a nuestra sociedad y retrasó indefinidamente el estreno de la obra maestra de Stanley Kubrick en 1971.

De hecho, lo habitual en ese momento era que en Barcelona los fines de semana se fletasen autobuses para cruzar la frontera e ir a Perpiñán para poder ver películas prohibidas como Emmanuel o El último tango en París.

'La naranja prohibida'

El documental La naranja prohibida (2021) de Pedro González Bermúdez, disponible en el canal TCM, rememora los diversos acontecimientos que rodearon el agitado primer pase público de la película de Stanley Kubrick en España. Y es que el 24 de abril de 1975 Valladolid entró en la modernidad.

O al menos eso sintieron quienes pudieron asistir a la proyección de La naranja mecánica en aquella tumultuosa y polémica sesión realizada además en una ciudad habitualmente calificada de muy conservadora ("fachadolid"), pero que justo en ese momento hervía entre manifestaciones sindicales y constantes revueltas estudiantiles.

Por tanto, a finales de 1971 llegaba a las pantallas de Estados Unidos esta fábula futurista protagonizada por Malcolm McDowell, en la que una banda de jóvenes siembra el terror por donde pasa, regando las calles de sangre y practicando un desaforado culto a la violencia indiscriminada.

Pero cuando en enero del 72, la película se estrenó en Londres, desde el principio fue duramente criticada por su aparente corrupción moral e incitación a la violencia. Pocos cinéfilos y críticos de cine se pararon a descubrir la profunda reflexión sobre la condición humana y los conceptos de libertad y violencia que desplegaba el filme.

Además el estreno británico coincidió con un repunte de crímenes juveniles al que culparon por influencia de la película y tras unas cuantas amenazas de muerte recibidas por correo, Kubrick aconsejado por la policía, decide retirarla de las salas prohibiendo su distribución en Reino Unido. Acababa de nacer una película de culto.

Pero cuatro años después, Valladolid se convertiría en el conejillo de indias de una sociedad española que todavía no sabía si estaba preparada para descubrir el descenso a los infiernos de Alex, el inolvidable rebelde ultraviolento que interpretó Malcolm McDowell.

Pero la prohibición y el rumor constante no acallaron ni mucho menos el interés hacia la película, dando lugar a una interesante paradoja fílmica española. Y es que dos años después, en 1973 se estrenaría una producción española con notables influencias de la obra maestra de Kubrick. Una película donde Álex tenía rostro de mujer protagonizada por Sue Lyon, (que curiosamente había encarnado a Lolita en la versión de Kubrick), dirigida por Eloy de la iglesia y escrita por José Luis Garci.

Una gota de sangre para morir amando fue una producción franco-española de exploitation que se estrenaría en Estados Unidos con el casual título de Clockwork Terror para aprovechar la ola de popularidad amasada por la cinta de Kubrick.

El filme fusilaba sin piedad muchas escenas icónicas, así como la filosofía interna y ultraviolenta de La naranja mecánica, llegando incluso a incluir imágenes de ella y que más tarde sería apodada sarcásticamente como La mandarina mecánica.

Pero el 19 de febrero de ese mismo año aparece en el BOE un decreto que revela la suspensión del sistema de control de censura que estaba instaurado hasta el momento, por lo que la Warner Bros. decide ponerse en contacto con el director del festival de cine de Valladolid Carmelo Romero, tanteando por fin la posibilidad de poder estrenarla en nuestro país.

Que noche la de aquel día!

Mientras tanto, la sociedad española comenzaba a movilizarse cada vez más con una dictadura que mostraba ya ciertos signos de debilidad. Los continuos disturbios en la Universidad de Valladolid y sus detenciones masivas, provocaron el cierre de la facultad a mitad de curso por orden del ministro de educación y ciencia.

Con este panorama, la Seminci anuncia la proyección de La naranja mecánica en la XX semana de cine de Valladolid. Y cuando todo parecía arreglado, Kubrick decide no autorizar la proyección de la película aludiendo a que no era la ciudad adecuada para presentar su película por primera vez en España. Probablemente el legendario perfeccionismo del que hacía gala le impedía confiar en que tuviesen proyectores con garantizados en los cines.

De tal manera que la Warner Bros. intercede para que el director de la Seminci envíe una carta personal a Kubrick contándole que la proyección iba a ser exclusivamente para estudiantes en la universidad de Valladolid.

Finalmente, Kubrick acepta y se proyecta durante el festival, pero no en la universidad sino en dos cines de la ciudad: en el cine Coca (en un pase de abonados) y en el teatro Carrión (abierta al público). El festival incumplió su contrato con Stanley con el claro objetivo de aprovechar la ocasión para que mucha más gente tuviese la oportunidad de ver la película. A fin de cuentas, el público que iba a asistir iba a ser mayormente universitario.

De tal manera que centenares de jóvenes pasaron toda la noche en la cola con tal de conseguir una entrada para ver esa película prohibida de la que tanto se hablaba en el acontecimiento fílmico del momento.

Con un pequeño equipo de antidisturbios dentro de la sala, por si la cosa se complicaba en algún momento de la proyección, a mitad de la sesión se recibió una llamada de la policía con el aviso de una posible bomba instalada dentro del cine tal y como recuerda Carmelo Romero "Yo le dije que, como director del certamen, asumía la responsabilidad de no parar la película. Lo hice porque, en aquella época, había ocasiones en las que se utilizaba la llamada a la policía para decir: 'hay una bomba en tal o cual' sitio cuando había acontecimientos como festivales, proyecciones o conciertos. Era una época complicada y, entonces, las amenazas de bomba eran algo bastante habitual por desgracia".

Finalmente, la proyección transcurrió sin ningún problema y el público quedó cautivado por el brutalismo del filme, su iconografía pop, la magnética interpretación de su actor protagonista (Malcolm McDowell), y la extraordinaria visión artística de Kubrick. Aunque también hubo algún que otro espectador ligeramente decepcionado con respecto a sus grandes expectativas sobre el filme.

Fotografía del estreno de 'La naranja mecánica

La catarsis beethoveniana

Finalmente la cinta llegó a más pantallas españolas la segunda semana de noviembre de 1975 cuando faltaban tan solo unos días para la muerte de Franco.

En Madrid se estrena en el desaparecido cine Cid Campeador del barrio Salamanca, una enorme sala de más de mil localidades, que se transforma en sala especial para la ocasión proyectándola en versión original subtitulada. Pese a las colas para ver la película, no se permitió vender más de 800 entradas por sesión dejando numerosas butacas vacías entre un público agrupado en un reducido número de filas.

Pero todavía quedaba una extraña casualidad por consumarse. Como era costumbre, la película iba precedida del inevitable Nodo y a la segunda semana de exhibición se produce una divertida paradoja: tras la muerte de Franco, el Nodo dedica un monográfico a la vida del dictador de voz aflautada en el que se le mostraba liderando su ejército arrasando campos y ciudades republicanas durante la Guerra Civil. Todo ello bien acompañado con la épica de la Novena Sinfonía de Beethoven. Las batallas con música clásica siempre parecen más exitosas.

De tal manera que en la posterior proyección de la película de Kubrick al aparecer las famosas imágenes de la ‘reeducación’ de Alex —a través del método Ludovico— obligado a contemplar imágenes de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial con el mismo acompañamiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, gran parte de los espectadores no dieron crédito ante esta paradójica catarsis, provocando una reseñable carcajada en el patio de butacas.

Un par de años más tarde el filme se estrenaría finalmente en salas comerciales de toda España y en versión doblada (bajo la dirección de Carlos Saura).

Pero, pese a toda aquella sufrida demora de cuatro años, nada acabó impidiendo que La naranja mecánica se convirtiera en un fenómeno pop y en la película de referencia que más ha influido en cintas violentas posteriores. De alguna manera, resulta más vigente que nunca y es inevitable preguntarse cuántos productores se atreverían hoy día a apoyar un filme tan incómodo, exhibicionista y valiente.