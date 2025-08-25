Ucrania contra Woody Allen por "bendecir el sangriento festival de Moscú" y "mirar hacia otro lado"

El Ministerio de Exteriores de Ucrania manifestó este lunes su repulsa a la participación del director de cine estadounidense Woody Allen en la Semana Internacional del Cine de Moscú, que comenzó el pasado sábado en la capital rusa.

La intervención de Allen "es un insulto al sacrificio de los actores y cineastas ucranianos que han muerto o han sido heridos por los criminales de guerra rusos", denunció el Ministerio en sus redes sociales.

La nota aseguró que, al participar en un festival en el que se dan cita voces a favor del presidente ruso, Vladímir Putin, el director de Annie Hall está "eligiendo mirar hacia otro lado" ante las atrocidades cometidas por Moscú en Ucrania en los últimos 11 años.

"La cultura nunca se debe usar para blanquear crímenes o para servir como herramienta de propaganda. Condenamos severamente la decisión de Woody Allen de bendecir el sangriento festival de Moscú con su intervención", concluyó el Ministerio de Exteriores ucraniano.

Unas declaraciones que llegan en el momento idóneo y parecen complementar el manifiesto de Bardem, Sorogoyen y otras figuras del cine español sobre el también polémico rodaje de La Odisea de Christopher Nolan en el Sáhara Occidental.

"El señor Nolan filmó allí sin el consentimiento del pueblo saharaui. El único consentimiento que recibió provino de la fuerza ocupante: Marruecos. A día de hoy, Dajla y el Sáhara Occidental no son el lugar soñado que Nolan imagina para su película", denunciaba el texto.

El multipremiado director participó a través de videoconferencia en una charla que tuvo lugar el pasado domingo, moderada por el director y productor de cine ruso Fiódor Bondarchuk.

También estaba prevista la participación en las actividades del festival del actor estadounidense y experto en artes marciales Mark Dacascos y el cineasta y músico serbio, Emir Kusturica.

El evento reúne a más de 80 invitados extranjeros vinculados a la industria del cine, entre ellos países como China, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Brasil y México.