Vuelven los héroes de cuento al cine... para matar, degollar, torturar y retorcer nuestros sueños infantiles

El Osito Winnie, Alicia, Peter Pan, Cenicienta, Mickey Mouse, Pinocho, Popeye, Bambi, El Grinch, Ricitos de Oro… Todos ellos y muchos más han llenado de ilusión, ternura y risas los corazones de los niños —y de muchos adultos que siguen mimando a su “niño interior”— a lo largo de años y siglos. Ahora vienen a arrancárselos.

Armados con hachas, cuchillos, martillos, motosierras y todo tipo de afiladas armas posibles e imposibles, los héroes de nuestra infancia han decidido vengarse de quienes al crecer les abandonaron, desterrándolos al sótano y el desván o, peor aún, entregándolos a la destrucción.

Ahora es tarde para arrepentirnos de cuando dejamos a nuestras madres que tiraran a la basura los cuentos, tebeos, cromos y libros de nuestra niñez. De cuando olvidamos los infinitos ratos de diversión y consuelo que nos propiciaron ositos de peluche de poca inteligencia, muchachas curiosas persiguiendo conejos blancos, niños que no podían crecer, hadas, princesas, animales de fábula y locos personajes de dibujos animados y tebeos. Los arrinconamos. Los despreciamos. Y han vuelto a por nosotros.

Universo retorcido infantil

Aunque hay numerosos antecedentes en realidad todo empezó hace poco. En 2023, el productor, director y guionista independiente británico Rhys Frake-Waterfield y su estudio Jagged Edge Productions estrenaban una barata película de terror slasher -es decir: de asesinatos sangrientos al estilo Viernes 13 (1980)- cuya principal innovación era que sus monstruosos asesinos venían a ser una versión perversa y disonante del Osito Winnie y sus amigos: Winnie the Pooh: Miel y sangre.

Aprovechando que el simpático peluche creado por el escritor inglés A. A. Milne a mediados de los años veinte del siglo pasado quedaba en dominio público, Rhys Frake-Waterfield se daba el lujo de explotar un personaje popularizado por Disney para reinventarlo como brutal asesino en serie.

Winnie-the-Pooh 2. Más loca, sangrienta y divertida

Winnie the Pooh: Miel y sangre es poco más que otra iteración de La matanza de Texas (1974) de Tobe Hooper, que utiliza el mundo de Pooh y sus amigos, extraños seres animales basados en muñecos de peluche, e incluso a su protagonista humano, Christopher Robin, para una ordalía de brutales muertes y torturas en el oscuro Bosque de los 100 Acres.

Aunque Pooh y sus colegas, como el cerdito Piglet, en poco se diferencian de cualquier grupo de salvajes paletos caníbales, sus rostros y características de personajes infantiles, el prólogo que recrea el cuento original de forma siniestra y una enfermiza atmósfera pueril funcionan de forma sorprendentemente efectiva.

Denostada por los críticos, Winnie the Pooh: Miel y sangre resultó un fenómeno viral, convirtiendo una pequeña producción independiente en un éxito económico, decidiendo a sus creadores a seguir explorando y explotando el territorio mágico de nuestra infancia, transformado en pesadilla sangrienta. Así surgió The Twisted Childhood Universe (TCU) o Universo infantil retorcido (también conocido como el Poohniverse).

Pronto seguiría Winnie-the-Pooh II. El bosque sangriento (2024). Dirigida de nuevo por Frake-Waterfield, supone una de esas sorprendentes secuelas superiores al original. Más ambiciosa, sofisticada y retorcida, esta segunda parte lleva a Winnie y sus amigos a la ciudad, pero además ofrece una subtrama de ciencia ficción que explica ingeniosamente su naturaleza extraña, digna del Dr. Moreau.

Una imagen de 'Winnie the Pooh: El bosque sangriento'

Tampoco el gore desmerece, con una orgía de sangre durante una fiesta rave capaz de satisfacer a cualquier fan del género. Más humor, fantasía y gracia, al tiempo que más violencia, acción y muerte, dieron por resultado otro éxito: el Osito Puh asesino ha venido para quedarse.

Y con él se ha traído otro clásico personaje infantil: el Peter Pan de James Matthew Barrie. Siempre hemos sabido que el niño que no quería crecer no era trigo limpio. Como explica el experto Alejandro Lapetra en su edición y prólogo al recién editado e indispensable libro Peter Pan. Los inéditos (Pepitas de calabaza), Peter Pan es un personaje ambiguo y a veces cruel. Uno de los textos de Barrie recogidos por Lapetra confirma nuestra impresión de que Peter y el Capitán Garfio no son sino dos caras de la misma moneda. Y eso nos muestra de forma mórbida y sangrienta Peter Pan: Pesadilla en Nunca Jamás (2025).

Dirigida y escrita por Scott Chambers, esta nueva entrega del TCU convierte a Peter Pan, impresionante Peter Portlock, en asesino en serie pedófilo y alucinado, yonqui de rostro deforme, empeñado en salvar a los niños del horror de crecer, llevándoselos a… bueno, según él, a Nunca Jamás. Sórdida, violenta, cargada de humor negro, perversa y británicamente sucia, Peter Pan: Pesadilla en Nunca Jamás subraya el íntimo deseo del creador de este Universo infantil retorcido: “Preparaos para que vuestra infancia quede completamente arruinada”.

La historia interminable

El TCU promete ya nuevas entregas protagonizadas por Bambi y Pinocho, así como un crossover: Poohniverse: Monsters Assemble, donde los principales villanos serán Peter Pan, Mary Poppins y El Sombrero Loco, junto a más héroes de la literatura infantil.

Además, Frake-Waterfield ha producido también Mary Had a Little Lamb (2023) de Jason Arber, versión estilo Matanza de Texas de la famosa rima infantil británica, y Popeye´s Revenge (2025) de William Stead, con el marino de Segar segando vidas en un bosque a lo Viernes 13, compitiendo con la también inglesa Shiver Me Timbers (2025) de Paul Stephen Mann.

'Popeye the Slayer Man', no toques su lata de espinacas

Aunque sorprendentemente esta moda viene del cine británico, se ha extendido como la varicela por Hollywood y el mundo entero. Los americanos nos han dado joyas como The Banana Splits Movie (2019), con los muñecos animatrónicos (otra variante de moda) de un viejo show de Hanna-Barbera matando a lo loco en una divertida fiesta ochentera de mortandad infantil; la resultona Popeye the Slayer Man (2025) de Robert Michael-Ryan, con un Popeye asesino mutante víctima de espinacas contaminadas.

También The Naughty List of Mr. Scrooge (2024) de Jake Helgren, sangriento whodunit con un dickensiano Mr. Scrooge homicida, o la no menos navideña y superior The Mean One (2022) del apropiadamente llamado Steven LaMorte, ingeniosa perversión de El Grinch del Dr. Seuss llena de guiños al cuento original, violenta y divertida.

No todo son buenas noticias. Mickey Mouse, libre de derechos en su versión del corto animado Steamboat Willie (1928), para desesperación de la Disney, ha sido víctima de varios mediocres intentos: la tontería canadiense Mickey´s Mouse Trap (2024) de Simon Phillips; la algo superior I Heart Willie (2024) del mexicano Alejandro G. Alegre o las británicas Mouse of Horrors (2025) de Brendan Petrizzo y Mouseboat Massacre (2025) de Andrea M. Catinella. Habrá que esperar a Screamboat (2025), de Steven LaMorte, producida por los creadores de Terrifier, que promete ser la mouseplotation con el Mickey asesino slasher definitivo.

Los franceses nos han dado Arthur Curse (2022) de Barthélémy Grossman, producida por Besson y con toda una maldición Minimoy; Cenicienta se ha convertido en asesina enmascarada estilo rape & revenge en la irregular La maldición de Cenicienta (2024), de Louisa Warren; todos los personajes infantiles británicos ya tienen sus slashers, peores o mejores: Jack & Jill, Alicia, Punch & Judy… No quedará títere con cabeza.

'Mickey´s Mouse Trap', lo peor de la mouseploitation

¿Por qué han vuelto nuestros héroes de la guardería para matarnos? ¿Sólo porque están en dominio público? Quizá, pero no del todo. Vuelven porque no quieren ser olvidados. Porque buscan venganza. Siempre supimos que eran sueños que contenían en sí las peores pesadillas. No podemos crecer sin ellos… Pero también podemos morir por ellos. En el siglo XXI, quién lo iba a decir, el slasher es suyo. Al fin y al cabo, siempre se trató de una cautionary tale.