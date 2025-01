Todos los nominados a los Premios Oscar 2025

Estatuillas de los Oscar. Foto: The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences

Mejor película

- Anora

- The Brutalist

- A Complete Unknown

- Cónclave

- Dune: Parte Dos

- Emilia Pérez

- Aún sigo aquí

- Nickel Boys

- La sustancia

- Wicked

Director

- Jacques Audiard, por Emilia Pérez

- Sean Baker, por Anora

- Brady Corbet, The Brutalist

- James Mangold, por A Complete Unknown

- Coralie Fargeat, por La sustancia

Actor protagonista

- Adrien Brody, por The Brutalist

- Timothée Chalamet, por A Complete Unknown

- Colman Domingo, por Las vidas de Sing Sing

- Ralph Fiennes, por Cónclave

- Sebastian Stan, por El aprendiz

Actriz protagonista

- Cynthia Erivo, por Wicked

- Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez

- Mikey Madison, por Anora

- Demi Moore, por La sustancia

- Fernanda Torres, por Aún estoy aquí

Actor de reparto

- Yura Borisov, por Anora

- Kieran Culkin, por A Real Pain

- Edward Norton, por A Complete Unknown

- Guy Pearce, por The Brutalist

- Jeremy Strong, por El aprendiz

Actriz de reparto

- Monica Barbaro, por A Complete Unknown

- Ariana Grande, por Wicked



- Felicity Jones, por The Brutalist

- Isabella Rossellini, por Cónclave

- Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Guion original

- Sean Baker, por Anora



- Brady Corbet y Mona Fastvold, por The Brutalist



- Jesse Eisenberg, por A Real Pain

- Moritz Binder, Tim Fehlbaum y Alex David, por September 5



- Coralie Fargeat, por La sustancia

Guion adaptado

- Jay Cocks y James Mangold, por A Complete Unknown



- Peter Straughan, por Cónclave

- Jacques Audiard, por Emilia Pérez

- Ramell Ross y Joslyn Barnes, por Nickel Boys

- Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin y John “Divine G” Whitfield, por Las vidas de Sing Sing

Fotografía

- Lol Crawley, por The Brutalist

- Greig Fraser, por Dune: Part Two

- Paul Guilhaume, por Emilia Pérez



- Edward Lachman, por Maria Callas



- Jarin Blaschke, por Nosferatu

Banda sonora

- Daniel Blumberg, por The Brutalist

- Volker Bertelmann, por Cónclave

- Clément Ducol y Camille, por Emilia Pérez

- John Powell y Stephen Schwartz, por Wicked

- Kris Bowers, por Robot salvaje

Canción original

- "Never Too Late", de Elton John: Never Too Late

- "El Mal", de Emilia Pérez

- "Mi camino", de Emilia Pérez

- "The Journey", de Seis Triple Ocho

- "Like a Bird", de Las vidas de Sing Sing

Película de animación

- Flow

- Del revés 2

- Memorias de un caracol

- Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

- Robot Salvaje

Mejor documental

- Black Box Diaries

- No Other Land

- Porcelain War

- Soundtrack to a Coup d’Etat

- Sugarcane

Mejor película extranjera

- Emilia Pérez (Francia)

- The Girl With The Needle (Dinamarca)

- The Seed of the Sacred Fig (Alemania)

- Flow (Letonia)

- Aún sigo aquí (Brasil)

Diseño de producción

- The Brutalist



- Cónclave

- Dune: Parte Dos



- Nosferatu

- Wicked

Vestuario

- A Complete Unknown

- Cónclave

- Gladiator II

- Nosferatu

- Wicked

Montaje

- Anora

- The Brutalist

- Cónclave

- Emilia Pérez

- Wicked

Maquillaje y peluquería

- A different man

- Emilia Pérez

- Nosferatu

- La sustancia

- Wicked

Sonido

- A Complete Unknown

- Dune: Parte Dos

- Emilia Pérez

- Wicked

- Robot Salvaje

Efectos especiales

- Alien: Romulus

- Better Man

- Dune: Parte Dos

- El Reino del Planeta de los Simios

- Wicked

Cortometraje de animación

- Beautiful Men

- In the Shadow of Cypress

- Magic Candies

- Wander to Wonder

- Yuck!

Cortometraje documental

- Death by Numbers

- I Am Ready, Warden

- Incident

- Instruments of a Beating Heart

- The Only Girl in the Orchestra

Cortometraje de ficción

- Anuja

- I'm Not A Robot

- The Last Ranger

- A Lien

- The Man Who Could Not Remain Silent