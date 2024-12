'La guitarra flamenca de Yerai Cortés': C. Tangana, un alumno aventajado de Carlos Saura

La apertura del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés está protagonizada por Antón Álvarez (Madrid, 1990), el artista también conocido como C. Tangana o El Madrileño, quien ejerce además aquí de director debutante.

Sentado en el pintoresco salón de un bar de ambiente castizo, mientras toma un café con churros, relata una anécdota mirando a la cámara, que se desplaza hacia adelante en un travelling de acercamiento. Explica cómo conoció en un sarao organizado por el productor Javier Limón a Yerai Cortés, un joven guitarrista flamenco que le sorprendió por su talento y su ambivalencia: se sentía tan cómodo entre gitanos como entre modernos.

Esa misma noche del año 2020, en el que de repente se alinearon en el cielo los satélites que acababa de lanzar al espacio Elon Musk para sorpresa de los presentes, Cortés le contó al director que tenía un disco de guitarra que trataba sobre su historia familiar y, sobre todo, de una pena. Y esa pena es el misterio que tratará de desentrañar el filme, que se estrenó en la sección New Directors de San Sebastián, donde recibió una Mención Especial del Jurado.

Desde este arranque, Álvarez demuestra que su talento trasciende la música, que domina la puesta en escena y que tiene además una sofisticada propuesta visual, marcada por el grano de la imagen. A partir de ese momento, el director se sitúa en segundo plano para ceder todo el protagonismo a Cortés en un documental que pone el foco en los secretos que marcan a las familias, que funciona como un retrato social y que realiza un sentido homenaje al flamenco, por lo que podríamos considerar al cineasta novel como un alumno aventajado de Carlos Saura.

Álvarez tratará de adentrarse en los traumas familiares de Cortés entrevistando a su

entorno cercano, y tiene la suerte de encontrar en sus progenitores separados a dos magníficos personajes que iluminan la pantalla: el picaresco padre apodado ‘Michael Night de lo que no hay’ y una madre coraje, medio bruja y golpeada por el destino.

El duende de Cortés

A veces es más sencillo explicar con la música aquello que no se puede decir con palabras, y todo aquello que no son capaces de verbalizar los personajes se expone en los fragmentos musicales del filme, que ponen de manifiesto el duende de Cortés como compositor y como intérprete y que tienen el sello de Little Spain, la productora audiovisual de C. Tangana que ha elaborado la mayoría de sus videoclips.

Tirando del plano secuencia y utilizando el sonido directo con fines expresivos, Álvarez emociona con estos pasajes que vuelan hacia la abstracción y el lirismo con la colaboración de grandes de flamenco como Farruquito e Israel Fernández.

Una imagen de 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'

Además, La guitarra flamenca de Yerai Cortés funciona como un tratado sobre la identidad (con ese contraste entre Cortés y sus amigos gitanos respecto a cómo tratar a sus parejas) y como retrato costumbrista en el que la juguetona cámara de Antón Álvarez siempre encuentra el lugar idóneo donde ubicarse. Un debut muy prometedor.