El humorista Conan O'Brien presentará la gala de los Oscar 2025, sustituyendo a Jimmy Kimmel

Conan O'Brien, cómico, guionista, productor y expresentador nocturno ganador de un Emmy, ha sido elegido para presentar la 97.ª edición de los Oscar que se celebrará el 2 de marzo, según ha anunciado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y recoge Variety.

Es la primera vez que O'Brien ejerce de presentador, tras dos años consecutivos con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias. La ceremonia también viene de ganar un Emmy al mejor especial de variedades (en directo), en una ceremonia que contó con más de 20 millones de espectadores.

Fiel a su estilo, O'Brien respondió con humor al anuncio. "América lo pedía y ahora está sucediendo: La nueva Cheesy Chalupa Supreme de Taco Bell. En otras noticias, soy el anfitrión de los Oscar", dijo.

"Estamos encantados y honrados de que el incomparable Conan O'Brien sea el presentador de los Oscar este año", dijeron en un comunicado conjunto el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta, Janet Yang, a Variety. "Es la persona perfecta para ayudar a dirigir nuestra celebración mundial del cine con su brillante humor, su amor por las películas y su experiencia televisiva en directo. Su notable capacidad para conectar con el público reunirá a los espectadores para hacer lo que los Oscar hacen mejor: honrar a las espectaculares películas y cineastas de este año".

Como señala el medio estadounidense, los productores ejecutivos del programa, Raj Kapoor y Katy Mullan, también expresaron su entusiasmo por la elección, destacando las probadas habilidades de O'Brien en la televisión en directo y su sentido del humor único.

"Conan reúne todas las cualidades de un gran presentador de los Oscar: es increíblemente ingenioso, carismático y divertido, y ha demostrado ser un maestro de la televisión de eventos en directo", dijeron. "Estamos deseando trabajar con él para ofrecer un espectáculo fresco, emocionante y festivo para la noche más importante de Hollywood".

O'Brien es conocido sobre todo por sus dos décadas como presentador de programas nocturnos como Late Night With Conan O'Brien, The Tonight Show With Conan O'Brien y Conan. Antes de su ascenso en la televisión nocturna, se forjó una carrera como guionista para Saturday Night Live de la NBC y Los Simpson de la Fox.

Actualmente presenta el popular podcast Conan O'Brien Needs a Friend y recientemente ha protagonizado el programa de viajes Conan O'Brien Must Go. A lo largo de su carrera, O'Brien ha sido nominado a 31 Emmys, de los que ha ganado cinco.

Los Oscar tendrán lugar en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood y se retransmitirán en directo a más de 200 territorios de todo el mundo. Se espera que la lista de películas de este año incluya un amplio abanico de aspirantes, como la comedia dramática de Sean Baker Anora, el musical de Jon M. Chu Wicked y la secuela épica de Ridley Scott Gladiator II.