Mostra de Valencia: un escaparate al Mediterráneo desde Paolo Sorrentino a Helena Cortesina

Desde su creación, la Mostra de Valencia busca ser el refugio fílmico del Mediterráneo. Un oasis en el centro de la ciudad que, en esta edición, tendrá lugar del 19 al 29 de octubre en los cines Babel y la Filmoteca valenciana. Su intención es la de siempre, dar a conocer tesoros audiovisuales procedentes de rincones geográficos como Siria, Marruecos, Palestina, Francia, Turquía, Italia o Líbano, pero también de su propia cosecha.



parece intentar descifrar el amplio espectro del universo familiar, sus disputas, secretos y reconciliaciones, a través de una sección oficial conformada por 12 películas, en las que destaca un fuerte protagonismo femenino.

De ahí que el certamen se inaugure con Marina, Unplugged (2023), filme de Alfonso Amador con producción valenciana, en la que la actriz y bailarina Claudia Faci es la protagonista absoluta. Una propuesta arriesgada, ya que oscila entre la ficción y el falso documental, para hacer un retrato preciso de los discursos populistas de extrema derecha.

Otros de los filmes que competirán por la Palmera de Oro son Lost Country (2023), segundo largometraje del cineasta serbio Vladimir Perišić, que aborda un conflicto familiar por cuestiones ideológicas. Ambientado en la antigua Yugoslavia, durante las manifestaciones estudiantiles contra el régimen de Milosević, un joven tendrá que enfrentarse a su propia madre, portavoz y cómplice del gobierno corrupto. Su protagonista, Jovan Ginic, consiguió hacerse con el premio al Actor revelación en el Festival de Cannes.

'Marina, Unplugged' (2023), filme de Alfonso Amador.

Las relaciones familiares también están muy presentes en Afloat, de la directora turca Aslihan Unaldi. Un viaje en velero por la costa del Egeo será el lugar de encuentro de una familia, que verá cómo esa búsqueda de unión entre padres e hijas se irá enturbiando a medida que emergen tensiones y fantasmas del pasado. Estrenada en Adana Altin Koza Film Festival, y cuya protagonista se alzó con el Premio a la Mejor Actriz.

Tras su paso por Sundance, donde ganó el Premio Especial del Jurado, la marroquí Sofia Alaoui presenta en Valencia Animalia (2023), un thriller con tintes fantásticos en el que una joven embarazada deberá enfrentarse por su cuenta a una serie de extraños sucesos sobrenaturales que han sumergido su país en un estado de emergencia.



Estrenada en la sección Fórum de la última Berlinale, Cidade Rabat (2023), de la portuguesa Susana Nobre, aborda la pérdida de un ser querido desde una mirada alejada de los convencionalismos formales propios de este tipo de relatos. Un filme sobre el proceso del duelo y la búsqueda existencial de una mujer que debe enfrentarse a la muerte de su madre.



De relaciones maternofiliales también trata Riverbed Líbano (Bassem Breche, 2022), galardonada con el Premio a Mejor Actriz y Premio Especial del Jurado en el Festival del Cairo. En ella, el director Bassem Breche utiliza el encuentro entre madre e hija para explorar la universalidad del proceso de reconstrucción de las relaciones familiares.

'Toni, en famille' (2023)

Three Sparks (2023), de la cineasta experimental estadounidense Naomi Uman, refleja la transformación de la zona montañosa del norte de Albania, filmando su vida familiar, sus comportamientos sociales y las normas de género. Por su parte, el cineasta palestino Muayad Alayan regresa a la Mostra con A House in Jerusalem (2023), filme que, tras su estreno mundial en el Festival de Rotterdam, trasladará a Valencia las tan en boga problemáticas del pueblo palestino, utilizando recursos del cine fantástico.

Tras su paso por la Quinzaine des Cinéastes del Festival de Cannes, Déserts (2023) del cineasta marroquí Faouzi Bensaïdi, se estrenará en España en la Mostra de Valencia. Un filme que sigue las místicas aventuras de dos amigos por los desiertos de Marruecos. También lo hará Fireworks (2023), el debut en el largometraje del veterano actor Giuseppe Fiorello, que obtuvo en Italia el premio Nastro d’Argento al mejor director emergente y el Globo de Oro italiano a la mejor ópera prima. El filme, ambientado en la conservadora Sicilia de los años 80, relata la historia de amor de dos adolescentes homosexuales, basada en la historia real que dio origen a Arcigay, el primer y mayor grupo italiano de defensa de los derechos LGBTQ.

'Fireworks' (2023) de Giuseppe Fiorello

La sección oficial la completan The Wedding Parade (2022) de la cineasta siria Sevinaz Evdike, que cuenta la historia de una joven que, a punto de celebrar su boda, recibe la noticia de su ciudad está sufriendo un ataque bélico. Y fuera de competición el documental Massimo Troisi: Somebody down there likes me (2023) de Mario Martone, que cuenta con la participación de Michael Radford, el actor Toni Servillo y Paolo Sorrentino.

Pero el célebre cineasta italiano no solo estará presente en el documental, sino también físicamente en el festival, que ha decidido otorgarle la Palmera de Honor de este año. Según el director artístico del festival, Eduard Guillot, "el realizador napolitano es capaz de reflexionar a través de las imágenes sobre la historia y la sociedad de su tiempo sin perder la capacidad para conectar con el público, un privilegio al alcance de muy pocos".

Sorrentino visitará Valencia para recoger el premio e impartirá una clase magistral abierta al público en la Filmoteca de València, que coorganiza el ciclo con la Mostra y acogerá la proyección de todos sus largometrajes concebidos para la gran pantalla, incluyendo las versión en dos partes de Silvio (y los otros) (2018).

Ciclo marcado por los conflictos bélicos

También tendrá lugar Ecos del Líbano, un ciclo integrado por diez títulos producidos en los últimos tres años, seis de ellos de estreno en España. El festival, que lleva años poniendo el ojo en el cine árabe y la ribera sur del mar, ha decidido dedicar un ciclo a la extensa industria cinematográfica libanesa, que produce una media de veinte películas anuales desde hace una década y cuya presencia es habitual en los principales festivales internacionales.

Una selección de películas que, según el director artístico de la Mostra, Eduardo Guillot, "evidencian la riqueza audiovisual de un país que cuenta con un ‘star system’ propio y una importante proyección exterior". Todas ellas combinan el documental con la ficción y el cine de género, mostrando algunas de las crisis a las que se ha enfrentado el país en los últimos años, desde la crisis económica de 2019 o las explosiones en el puerto de Beirut en el verano de 2020.

Destacan Costa Brava, Líbano (Mounia Akl, 2021), que reflexiona sobre la sociedad capitalista a través de un drama familiar, y Memory Box (Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, 2021), una rememoración de la guerra civil libanesa través de los recuerdos personales de una adolescente. Así como Elektra (2023), debut de Hisham Bizri, y la ganadora del Premio À Punt del Públic de la Mostra de València 2021 y ambientada en plena guerra, Broken Keys (Jimmy Keyrouz, 2021) utiliza la música prohibida por los islamistas radicales (con partitura original del compositor ganador del Oscar Gabriel Yared), como herramienta de resistencia.

Otras secciones

La sección informativa del festival, que postula para obtener el Premio À Punt del Públic, está compuesta por filmes como la comedia social francesa Reprise en Main (Gilles Perret, 2022), Suna (Çiğdem Sezgin, 2022), La famille (Merzak Allouache, 2022), un retrato humano del conflicto argelino contra el gobierno de Buteflika, The (In)famouse Youssef Salem (Baya Kasmi, 2022), Kira & el Gin (Marwan Hamed, 2022), Alam (Firas Khoury, 2022), Gracias, muchachos (Riccardo Milani, Marea Verde (Pierre Jolivet), Última noche en Milán (Andrea Di Stefano), Dancing on the edge of a volcano (Cyril Aris).

Además, en sus secciones especiales, el festival acogerá la Palma de Oro de Cannes 2023, Anatomía de un caída (Justine Triet) y Yo Capitán (Matteo Garrone), así como Un amor, la adaptación de Isabel Coixet del libro de Sara Mesa.

Helena Cortesina, primera directora y productora en España

Este año, el festival ha querido homenajear a la artista valenciana Helena Cortesina, primera directora y productora en España, con motivo del centenario del estreno en nuestro país de Flor de España (1923). A través de una exposición, comisariada por Irene de Lucas Ramón, que ilustra las múltiples facetas de su vida y su extraordinaria trayectoria profesional, que refleja su personalidad independiente y liberada, extraordinaria para su época.

También tendrá lugar la presentación del libro Helena Cortesina: una cineasta pionera en España, escrito por la comisaria y coeditado por Mostra de València y el IVC La Filmoteca, que contará con la presencia de Eduardo Guillot y Abel Guarinos (Director General del Institut Valencià de Cultura).

Será también Irene de Lucas Ramón quien mantega una conversación con Elena Escura, directora valenciana que debuta en el largometraje con Les vacances de Mara, una ópera prima sobre el lado oscuro de la amistad, que será la encargada de clausurar la Mostra. La charla, enmarcada dentro de las actividades dedicadas a Cortesina, estará moderada por la directora de fotografía Claudia García de Mateos.

