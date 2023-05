Justine Triet, tercera mujer en ganar en el Festival de Cannes: Palma de Oro por 'Anatomía de una caída'

La película Anatomía de una caída, de la francesa Justine Triet, se ha alzado con la Palma de Oro de la 76 edición del Festival de Cannes. Es la tercera vez que este galardón se lo lleva una mujer tras Jane Campion (El piano, 1993) y Julia Ducournau (Titane, 2021). Y se lo ha entregado otra gran figura femenina del cine: la actriz Jane Fonda. El filme, que aparecía en las apuestas de los principales especializados como la gran favorita, es un thriller judicial que desgrana los trapos sucios de una pareja con un hijo ciego y con una poderosa interpretación de Sandra Hueller.

Triet, a través de la muerte de un escritor que cae de un segundo piso de su vivienda en los Alpes franceses -la principal sospechosa es su mujer, y los únicos testigos el vástago y el perro familiar-, construye un drama con el que disecciona los entresijos de una pareja moderna y el machismo que se cuela en el juicio mediático en torno al que gira la película.

Anatomía de una caída se ha impuesto a la otra gran favorita de la noche, La zona de interés, que ha tenido que conformarse con el premio Gran Premio del Jurado, y también a los nuevos trabajos de Hirokazu Kore-eda, Ken Loach o Wim Wenders. El filme del británico Jonathan Glazer adapta libremente la novela homónima de Martin Amis -fallecido casualmente durante el certamen- y aborda el Holocausto centrándose en la rutina familiar del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, y su familia una idílica casa llena de flores. Una llamativa propuesta sobre la barbarie nazi en la que no aparecen las cámaras de gas o los crematorios. La citada Sandra Hueller también aparece en esta cinta, aunque no se ha llevado el galardón a la mejor interpretación femenina.

Jonathan Glazer, ganador del Gran Premio del Jurado con 'La zona de interés'. Sarah Meyssonnier Reuters

Al recoger la Palma de Oro, Triet, muy emocionada, quiso dedicar el reconocimiento a las jóvenes realizadoras: "Tenemos que hacer espacio para ellas. Este lugar que ocupé a los 15 años era un mundo un poco menos hostil y que permitían pensar que era posible equivocarse y volver a empezar". También aprovechó para lanzar una feroz crítica al Ejecutivo francés por su reforma de las pensiones y la manera en que ha reprimido las protestas. "La mercantilización de la cultura que el gobierno neoliberal defiende está rompiendo la excepción cultural francesa -medidas para proteger e incentivar el arte francés frente a la globalización-. Esa misma excepción cultural sin la cual yo no estaría delante de ustedes hoy".

En cuanto al resto de categorías, todas muy repartidas, el premio a la Mejor dirección fue para el realizador francovietnamita Tran Anh Hung por La Passion de Dodin Bouffant, protagonizada por Juliette Binoche y Benoît Magimel como dos amantes de cocina. En la categoría de Mejor guion, el galardón ha recaído en el japonés Yuji Sakamoto por Monster, una película dirigida por Hirokazu Kore-eda en torno a las existencias maltratadas de la infancia y la homosexualidad que gozó de un tibio recibimiento.

En el apartado de interpretación, los ganadores fueron la turca Merve Dizdar, de la película Dry Grasses (Nuri Bilge Ceylan), un profundo estudio del aislamiento, y quizá la mayor sorpresa de la noche; y el japonés Koji Yakusho por su papel en Perfect Days, de Wim Wenders. La cinta del cineasta alemán ilustra el devenir tranquilo de los días de un limpiador de retretes públicos, un hombre de rutina pautada y placeres sencillos. El palmarés de largometrajes lo completó Fallen Leaves, del finlandés Aki Kaurismäki, que se adjudicó el Premio del Jurado y otro año más se ha quedado sin el premio principal. No le ha servido su aplaudido largometraje que lanza un claro mensaje antibelicista e ilustra el discreto poder de la sororidad proletaria mediante una historia de amor ascendente y sencilla.

Los galardones se han anunciado en la gala de clausura de un festival que ha sobresalido por la gran calidad de la sección oficial. El presidente del jurado ha sido en esta ocasión el sueco Ruben Östlund, ganador del principal premio de la pasada edición con El triángulo de la tristeza y uno de los nueve realizadores que se han alzado dos veces con el mismo -ganó también en 2017 con The square-.

Palmarés completo

Palma de Oro: Anatomía de una caída, de Justine Triet.

Gran Premio: La zona de interés, de Jonathan Glazer.

Premio a la Mejor Dirección: Tran Anh Hung por La Passion de Dodin Bouffant.

Premio al Mejor Guion: Yuji Sakamoto por Monster, de Hirokazu Kore-eda.

Premio del Jurado: Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki.

Premio a Mejor Actriz: Merve Dizdar por Dry Grasses (Nuri Bilge Ceylan).

Premio a Mejor Actor: Kōji Yakusho por Perfect Days (Wim Wenders).

Sección Oficial Una Cierta Mirada

Premio Una Cierta Mirada: How to Have Sex, ópera prima de Molly Manning Walker.

Premio del Jurado: Les meutes, de Kamal Lazraq.

Mejor Director: Asmae El Moudir por The Mother of All Lies.

Premio al Mejor Equipo: Crowra, de Joao Salaviza y Renée Nader Messora.

Premio Nueva Voz a la dirección novel: Augure, de Baloji.

Premio Libertad: Goodbye Julia, de Mohamed Kordofani

Cámara de Oro a la Mejor ópera prima: Thien An Pham por Inside the yellow cocoon shell, presentada dentro de la Quincena de Cineastas.

Cortometrajes

Palma de Oro: 27, de Flóra Anna Buda.

Mención Especial: Fár, de Gunnur Martinsdóttir Schlüter.

