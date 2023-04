Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias de las Artes

Meryl Streep ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, en palabras del jurado, "por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo, con la virtud de subrayar que los seres humanos, y concretamente las mujeres, deben latir y destacar a partir de su singularidad, de su diferencia".

A lo largo de cinco décadas, Meryl Streep ha desarrollado una carrera brillante encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos, que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador.

"La honestidad y responsabilidad en la elección de sus trabajos, al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes, traspasan la pantalla y los escenarios con una impecable técnica interpretativa, armada únicamente con su gestualidad, voz y mirada", ha manifestado el jurado.

Nacida en Summit (EE. UU.) el 22 de junio de 1949, Mary Louise Streep, conocida como Meryl Streep, comenzó sus estudios artísticos a los doce años con las clases de canto y ya en el instituto sumó las de interpretación. Graduada por el Vassar College (1971) y la Escuela de Arte Dramático de Yale (1975), Streep comenzó su carrera en los teatros neoyorquinos y actuó en varias producciones de Broadway, incluido el reestreno en 1977 del drama de Antón Chéjov El jardín de los cerezos.

Con tres premios Oscar, ocho Globos de Oro, dos BAFTA y tres Emmy, tras más de cuarenta años de carrera como actriz, Meryl Streep está considerada como una de las mejores actrices contemporáneas. Conocida sobre todo por sus papeles en el cine, ha destacado por su característica versatilidad, que se apoya, según la crítica, en una extraordinaria capacidad para interpretar una gran variedad de personajes y reproducir diferentes acentos.

Posee el récord absoluto de nominaciones a los premios Oscar (21) y Globos de Oro (32) y es una de las dos actrices vivas que ha logrado el galardón de la academia estadounidense en tres ocasiones. La primera de ellas lo hizo como mejor actriz de reparto por Kramer vs Kramer (1979), con la que también se hizo con el Globo de Oro en la misma categoría. Un año antes había aparecido en El cazador (1978), filme de Michael Cimino que se hizo con el Óscar a la mejor película.

Al inicio de los años ochenta tuvo sus primeros papeles como protagonista, por los que fue especialmente reconocida: La mujer del teniente francés (1981), por el que recibió un BAFTA y un Globo de Oro, galardón que repitió con La decisión de Sophie (1982), con la que, además, obtuvo su segundo Oscar. Películas como Memorias de África (1985) de Sydney Pollack, Tallo de hierro (1987) y Un grito en la oscuridad (1988), por la que fue premiada en Cannes, son algunas de sus mejores interpretaciones de esa década.

La filmografía con algunos de sus personajes más emblemáticos comprende Los puentes de Madison (1995), La habitación de Marvin (1996), Las horas (2002), El diablo se viste de Prada (2006), La duda (2008) –interpretación premiada por el Sindicato de Actores de Estados Unidos–, el musical Mamma mia! (2008) y La dama de hierro (2011), en el papel de Margaret Thatcher, que le valió, además de un Globo de Oro y un BAFTA, su tercer Oscar.

Florence Foster Jenkins (2016), Los archivos del Pentágono (2017), Mujercitas (2019), Déjales hablar (2020) y No mires arriba (2021) son algunos de sus últimos trabajos.

Filántropa y comprometida con la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad de género, ha sido miembro del consejo asesor de la organización Equality Now y en 2018 participó en el documental This Changes Everything, sobre la discriminación de género en Hollywood.

Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, Streep ha recibido numerosos premios honoríficos como el César (Francia, 2003), el Donostia del Festival de San Sebastián (España, 2008), el Oso de Oro del Festival de Berlín (Alemania, 2012), el Stanley Kubrick Britannia (Reino Unido, 2015) y el Cecil B. DeMille (EE. UU., 2017), entre otros, y fue galardonada con las medallas Nacional de las Artes 2010 y Presidencial de la Libertad 2014.

El jurado de este Premio —convocado por la Fundación Princesa de Asturias— ha estado presidido por Miguel Zugaza e integrado, entre otros, por Claude Bussac, María de Corral, Josep Maria Flotats, Cayetana Guillén Cuervo, Antonio Lucas, Joan Matabosch, Helena Pimenta, Rosa Torres-Pardo y Carlos Urroz.

La candidatura había sido propuesta por Pedro Almodóvar, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2006. En esta edición concurrían al galardón de las Artes un total de 44 candidaturas de 20 nacionalidades.

Este ha sido el primero de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su cuadragésima tercera edición. En los próximos días se fallarán los correspondientes a (por orden) Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, Deportes, Letras, Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica y Concordia.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por Sus Majestades los Reyes de España, acompañados por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo representativo del galardón−, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.

