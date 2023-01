'As bestas' se corona en unos Premios Feroz muy repartidos y refuerza su camino hacia los Goya

Rodrigo Sorogoyen (i) y los productores de 'As bestas', celebrando el Feroz a Mejor película dramática. Foto: Javier Belver (Efe)

As bestas sigue cosechando reconocimientos en su carrera hacia los Goya. El celebrado thriller rural ambientado en Galicia de Rodrigo Sorogoyen se ha alzado este sábado con el Premio Feroz a Mejor película dramática, que se suma a su victoria el pasado diciembre en los galardones de los productores, los Forqué. El filme ha sido uno de los dos más premiados de esta edición ganando en tres categorías —Mejor actor de reparto para Luis Zahera y Mejor música original Olivier Arson—, como Cinco lobitos, aunque los feroces importantes han estado muy repartidos.

2022 ha sido celebrado por la crítica como el gran año del cine español gracias a películas muy buenas, reconocimientos internacionales y prometedores debuts. La lista de ganadores de los Feroz, que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y han celebrado en Zaragoza su décima edición, parece celebrar esa gran temporada de la industria haciendo guiños a todas las candidatas.

Momento del homenaje a Pedro Almodóvar. Javier Cebollada Efe

As bestas ha sido coronada como la mejor cinta dramática, pero el galardón a Mejor dirección ha sido para Carla Simón por Alcarràs y el de Mejor guion para Alauda Ruiz de Azúa y su ópera prima Cinco lobitos, un crudo drama sobre la maternidad —ya se llevó la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga— que también ha visto a sus dos protagonistas, Laia Costa y Susi Sánchez, triunfando como Mejor actriz y Mejor actriz de reparto respectivamente. La Mejor comedia ha sido Competencia oficial, dirigida por Gastón Dupraty Mariano Cohn y con Penélope Cruz y Antonio Banderas como intérpretes principales.

Al tercer escalafón del podio por detrás de As bestas y Cinco lobitos, con tres Feroces cada una, se ha subido la sorprendente Mantícora, de Carlos Vermut. El filme más humano del director madrileño se ha llevado uno de los premios gordos, el de Mejor actor para Nacho Sánchez, que interpreta a un introvertido diseñador de videojuegos con un secreto terrible. También ha ganado en la categoría de Mejor cartel gracias al diseño del propio Vermut. El Mejor tráiler ha sido para Marta Longás por Cerdita.

Alauda Ruiz de Azúa tras recibir el Feroz a Mejor guion. Javier Belver Efe

A los periodistas parece haberles gustado menos Modelo 77. La película de Alberto Rodríguez, que narra la lucha de los presos de la cárcel de Barcelona para defender sus derechos durante los últimos años del franquismo, no ha sido mencionada ni una sola vez durante la noche. No obstante, es la segunda cinta que más nominaciones (16) ha obtenido de cara a la gala de los Goya, que se celebrarán en Sevilla el próximo 11 de febrero, por detrás de As bestas.

El Premio Feroz de Honor ha sido para Pedro Almodóvar, que ha protagonizado uno de los momentos de la noche con un emocionante discurso con el recuerdo de su madre como epicentro. "Ha inspirado inspirado e impregnado casi todas las películas que he hecho", ha asegurado el director de Dolor y gloria. Acompañado de algunas de las actrices que han protagonizado su filmografía, ha cerrado su intervención con una encendida defensa de los sanitarios y el sistema de salud pública de la Comunidad de Madrid, donde "se está llevando a cabo una barbarie".

Carla Simón, la directora de 'Alcarràs'. Javier Belver Efe

En la categoría de premios Arrebato, que valoran la innovación artística, Eduardo Casanova ha sido el ganador en la categoría de Ficción con La piedad, donde aborda una relación maternofilial extremadamente tóxica con un carrusel de provocaciones visuales; y en la de No Ficción, Irene M. Borrego por La visita y un jardín secreto, un documental que indaga en la biografía de la artista abstracta Isabel Santaló.

En el apartado televisivo también ha habido dos grandes triunfadoras. Por un lado La ruta se ha llevado el Feroz a Mejor serie dramática, guion y actriz protagonista (Claudia Salas). No me gusta conducir ha sido galardonada como Mejor serie de comedia, Mejor actor protagonista para Juan Diego Botto y de reparto para David Lorente.

