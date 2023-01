'Pacifiction', de Albert Serra, favorita en los Premios César con 9 nominaciones

La película Pacifiction, dirigida por el director catalán Albert Serra, acumula nueve nominaciones a los Premios César del cine francés, entre las que se incluyen la de mejor película, la del propio Serra en la categoría de realización, la de Benoît Magimel como mejor actor protagonista y la de Artur Tort en fotografía, entre otras. As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, compite en la categoría de mejor película extranjera.

Según la lista de candidaturas desvelada hoy por la Academia de los César, solo dos películas cuentan con más nominaciones que las nueve del original drama ambientado en la Polinesia Francesa, que ya compitió por la Palma de Oro en Cannes en 2022. La comedia El inocente, de Louis Garrel, lidera la lista con un total de 11 candidaturas, mientras que el drama policial La noche del 12, de Dominik Moll, suma 10. Iguala las 9 nominaciones de Pacifiction la comedia dramática Un paso adelante, de Cédric Klapisch.

As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, aspira al césar a la mejor película extranjera junto a la belga Close, de Lukas Dhont, la sueca Chico del Cielo, de Tarik Saleh, la polaca EO, de Jerzy Skolimowski y la también sueca El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2022. Como ya se había anunciado previamente, el director y productor estadounidense David Fincher recibirá el César de Honor de 2023. La ceremonia de los grandes premios del cine francés tendrá lugar en París, en el legendario teatro Olympia, el próximo 24 de febrero.

[Albert Serra: "En el cine español soy el mejor, único"]

"En el cine español soy el mejor, soy único", dijo Serra en una entrevista con El Cultural. Y apostilló: "No hay nadie que haga cine de autor a este nivel". Sobre Pacifiction, consideró que "en la medida en que está producida en España y hecha por un director y por técnicos españoles, sí es cine español, se la puede definir así. Pero no tiene nada que ver con ese conglomerado de productos absurdos que hace la industria española, que no destaca precisamente por su arrojo y audacia estética. Conecta más con el cine de autor, que precisamente en España está muy poco representado.

El crítico de cine Manu Yáñez, colaborador habitual en esta revista, aseguró que "Pacifiction es un cóctel de hermetismo y languidez con el que Serra pone al alcance de los espectadores una ácida meditación sobre una clase política perdida entre los infundados delirios de grandeza, la paranoia y la perpetuación de una masculinidad tóxica".

Sobre As bestas, la otra española presente en los premios del cine francés, aseguró Manuel Hidalgo, director de El Cultural, que estamos ante "una película de indiscutibles hechuras y contenidos, ante mucho más que un thriller del que, por otra parte, no podemos despegarnos". Además, "si la realización es impecable y virtuosa", deslizó Hidalgo, "pronto iremos comprobando que el sólido y riquísimo guion de Sorogoyen e Isabel Peña nos va a proponer asuntos de una enjundia mayor a la mera construcción de un ambiente emocional insoportable".

Sigue los temas que te interesan