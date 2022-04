Albert Serra peleará por la Palma de Oro de Cannes

El cineasta catalán Albert Serra competirá en la sección oficial del Festival de Cannes con la película Bora Bora, según ha informado la organización del certamen dirigido por Thierry Frémaux.

Bora Bora -cuyo título internacional es Tourment sur les îles- está protagonizada por los actores Sergi López y Benoît Magimel y fue rodada en la Polinesia Francesa. La película es la historia de una exitosa escritora que regresa a su casa en la Polinesia Francesa y que atraviesa una crisis creativa, por lo que acepta un trabajo de intérprete para un embajador, por el que empieza a sentir una fuerte atracción.

El director catalán pisará la alfombra roja del certamen de la Costa Azul por cuarta vez, tras estrenar allí su ópera prima en 2006, Honor de cavallería, y haber visto como su Muerte de Luis XIV aparecía en 2016 como proyección especial (y además se convertía en la película mejor valorada por los críticos presentes en el festival). Tres años más tarde regresaba con Liberté, que se alzó con el premio especial del jurado de la sección Una cierta mirada.

Albert Serra es un director único en el panorama cinematográfico español, con un estilo extemporáneo que privilegia el montaje sobre la escritura o la dirección, muy prestigioso en los círculos de cine de autor. En 2013 consiguió el Leopardo de Oro del Festival de Locarno con su película Historia de mi muerte, una peculiar ficción en la que unía las historias de Casanova y el conde Drácula. En la actualidad prepara una película sobre el mundo de los toros, Tardes de soledad.

En paralelo, Serra ha ido desarrollando un trabajo videoartístico que le ha abierto las puertas de eventos como la Documenta de Kassell o la Bienal de Venecia y de los principales centros de arte contemporáneo de todo el mundo.

La película disputará la Palma de Oro con los últimos trabajos de los directores David Cronenberg (Crimes of the future), los hermanos Dardenne (Tori et Lokite), Claire Denis (Stars at noon), Hirokazu Kore-Eda (Broker), Ruben Östlund (Triangle of Sadness), Cristian Mungiu (MRN) o Arnaud Desplechin (Frère et soeur), entre otros.

Todas ellas concursarán en la sección oficial de la 75 edición del festival -del 17 al 28 de mayo-, que este jueves la organización ha completado con el anuncio de tres filmes que se suman a los ya revelados la semana pasada: el de Serra, la producción francesa Un petit frère, de Léonor Serraille y la italiano-belga Le otto montagne, de Charlotte Vandermeersch y Felix Van Groeningen.

En la sección paralela del festival, La semana de la crítica, sí encontramos a una española: Elena López Riera. La directora alicantina presenta allí su filme de debut, El agua, protagonizada por la debutante Luna Pamies junto a Bárbara Lennie y Nieve de Medina.

