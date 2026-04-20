ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sánchez vuelve a los 110 escaños
María Jesús Montero Sepi
Entrevista María Corina
Cataluña 1.000 M€ más Next Generation
Gobierno deja a Madrid sin militares desfile del 2 de Mayo
Parque natural con las rocas más antiguas
Límite de población de la Tierra
Parece la Toscana, pero es España
Nueva tasa UE contra China
Ingresos españoles
Vuelos cancelados en Europa
Huelga gasolineras puente de mayo
Multas por poner la lavadora
Compensación por trabajar en vacaciones
Millones en impuestos para el Estado
China se expande en África
Subida del alquiler
Manolo García municipio
España necesita empleados automoción
Multas usar coche sin garaje
China quiere construir una fábrica en el espacio
España reactiva la búsqueda de recursos estratégicos
Colas en Aldi para hacerse con el nuevo aspirador de agua
Baja laboral por dolores menstruales
Trabajador con hijos adaptar horario
España empleados sector automoción
Acaba de llegar a Zara el vestido primaveral más barato y elegante
No es suficiente tener 15 años cotizados para conseguir la pensión de jubilación
UE reclama España permiso parental
Municipio donde desconectaba Shakira
Multas 3.000 € coche sin usar en el garaje
Normativa ascensores reformas
Municipio español del Paleolítico
Finlandia tasa desempleo UE
El refugio de Cristina Pedroche
Robot sprinter
Refugio del escarabajo rojo
España busca independencia
Crisis de la tortilla
Italia da una lección a España
Marruecos resiste a la crisis del petróleo
Dos años de excedencia
Nuevo permiso para vehículos
La sonrisa de Smetana

La sonrisa de Smetana

Qué raro es todo!

La sonrisa de Smetana en 'La novia vendida'

El espectáculo que ofrece estos días el Real invita al público a disfrutar, predomina lo liviano y lo entretenido.

Más información: 'La novia vendida': Dios, cerveza y ruralismo checo protagonizan este singular acontecimiento en el Real

Publicada
Actualizada

El Teatro Real ha encadenado con éxito esta primavera dos óperas sonrientes: El sueño de una noche de verano de Britten y La novia vendida de Smetana. No digo cómicas, ni bufas, sino sonrientes: por encima de las seriedades que sin duda contienen, predomina en ellas lo liviano y lo entretenido. Se agradece.

La ópera nació profunda, con Monteverdi, pero en seguida encontró la manera de sonreír. Se agradece también la labor de los respectivos directores de escena, Deborah Warner y Laurent Pelly, que acertaron con el tono. Además, decidieron contar la historia contenida en el libreto y la partitura y no, como a menudo pasa, otra diferente.

En La novia vendida asistimos a la concertación de matrimonios por parte de padres o tutores, universal hasta hace poco y frecuente todavía en medio mundo, pero, al igual que sus antecesores Beaumarchais, Da Ponte y Mozart, Karel Sabina y Bedřich Smetana hacen que los poderosos y las tradiciones se rindan ante el ingenio y la astucia de los enamorados. Resistencia a la tradición y, además, al imperio.

Ruth Iniesta y José Antonio López en 'Jugar con fuego'. Foto: Javier del Real

En La novia vendida se oye nítidamente la intención de Smetana de constituir una ópera nacional, bohemia, emancipada de la imperial Viena y capaz crecer en rama aparte, separada del imponente tronco italogermánico. Una aspiración análoga, la de una ópera viable en español, vivía, sin mucha esperanza, en nuestros maestros del XIX. Pero el espectáculo que ofrece estos días el Real pasa por encima de estas honduras e invita al público a disfrutar.

La obertura, que es briosa y difícil para la cuerda, instala desde el primer compás un aire folk y un ambiente disfrutón. La novia vendida avanza con vocalidad atractiva y original entrelazada con gaitas, pastorales, furiantes, polcas y marchas circenses.

Natalia Tanasii (la novia) en bici con su pretendiente. Foto: Javier del Real

Natalia Tanasii (la novia) en bici con su pretendiente. Foto: Javier del Real

Entre las voces destacó la de la soprano moldava Natalia Tanasii (la novia), luminosa, homogénea, a la vez fresca y sólida y siempre musical. Las buenas facultades vocales del tenor esrilanqués-estadounidense Sean Pannikar (el novio) compensaron su actitud escénica, a menudo ingenua.

Destacaron también los intérpretes de los tres papeles abiertamente cómicos: el tenor granadino Moisés Marín (el pretendiente), el bajo-barítono austriaco Martin Winkler (el casamentero), cuya vis cómica hizo olvidar sus carencias en el grave, y la madrileña Rocío Pérez (Esmeralda), de doble talento como soprano y bailarina.

Laurent Pelly basa su propuesta escénica en el movimiento de masas, lo que le lleva a quitar de en medio la escenografía (colgándola, digamos, del techo) y poner a prueba al Coro Titular que, además de cantar en checo, se ve en la tesitura de tener que moverse con gracia. Brilló en ambos cometidos.

También la orquesta, que se lució desde la obertura hasta el final. Responsable del éxito de cuanto sonó fue el maestro Gustavo Gimeno, atento siempre a todo.

Más en Qué raro es todo!