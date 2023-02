La nueva generación llega a la realidad virtual con PlayStation VR2

Imagen del juego de realidad virtual 'Horizon: Call of the Mountain', de PlayStation 5

La realidad virtual lleva años entre nosotros. El sueño de podernos sumergirnos en mundos de ficción de manera sensorial se ha ido materializando poco a poco conforme las barreras tecnológicas se han ido superando. Los videojuegos —como en tantos otros ámbitos— ejercen de punta de lanza, de auténtica vanguardia para los demás sectores socioeconómicos, explorando lo que funciona, lo que aporta y contribuye a la experiencia inmersiva definitiva.

En 2016, PlayStation realizó la primera incursión en esta tecnología con PlayStation VR para PlayStation 4. Las gafas encontraron su lugar entre un público curioso e intrigado por nuevas de interactuar con entornos virtuales, nuevas formas de jugar. Ahora, más de seis años más tarde, el sucesor de ese primer dispositivo llega cargado de mejoras para ofrecer una experiencia más intuitiva y fidedigna.

Las diferencias son obvias desde el principio. La más notable es la drástica reducción de cables y artilugios auxiliares. Ya no son necesarios ni la cámara externa ni diversos adaptadores. Las PlayStation VR2 tienen un único cable de cuatro metros que conecta el casco a la consola PlayStation 5 con una velocidad de transmisión de datos sorprendente que permite una experiencia fluida y sin sobresaltos.

Las gafas y los mandos de PlayStation VR2

Lo siguiente es lo liviano y manejable que es el dispositivo, que se adapta con facilidad a todo tipo de usuarios, sin importar su fisonomía particular o si, por ejemplo, llevan gafas en su día a día. Por último, la inclusión de los dos controladores Sense, que adapta la revolucionaria innovación del DualSense (el celebrado mando de PlayStation 5) para poder hacer un seguimiento certero de los movimientos de nuestras manos durante las sesiones de juego.

En una inspección más de cerca, una vez nos colocamos el dispositivo, las innovaciones más profundas se ponen de manifiesto. Con su fascinante tecnología eye-tracking, las PS VR2 pueden seguir el movimiento de nuestros ojos dentro del casco, pudiendo interactuar con el entorno o los menús de un juego concreto con tan solo mirar a un punto determinado. Estas cámaras internas también facilitan al usuario la tarea de ajustar todos los parámetros necesarios (distancia entre pupilas, distancia de las lentes, etc.) para conseguir una imagen enfocada y lo más nítida posible.

La calidad de los paneles también ha experimentado una mejora exponencial de calidad, siendo ahora dos paneles OLED con una resolución de 2000 por 2040 píxeles, lo que se traduce en una imagen a 4K y con capacidad de adoptar una tasa de refresco de hasta 120 herzios, lo que reduce de manera drástica cualquier falta de confort.

Mundos por explorar

PlayStation VR 2 sale al mercado con un extenso de catálogo de 30 títulos durante su ventana de lanzamiento. En estos momentos, hasta un centenar se encuentran en desarrollo para la plataforma, pero desde el principio los usuarios podrán disfrutar de muchos de los títulos más prestigiosos y reconocidos por la prensa: Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution, No Man’s Sky, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Moss: Book II o Gran Turismo 7, entre muchos otros.

Pocas experiencias en videojuegos son más aterradoras y al mismo tiempo fascinantes que entrar en el castillo Dimitrescu y maravillarse ante el detalle de la mampostería mientras tratamos de pasar desapercibidos. O escuchar el rugido del motor y contemplar cómo las gotas de lluvia rielan sobre la luna delantera de un coche de carreras. Mayor tensión, mayor emoción.

La exitosa saga de PlayStation Horizon llega a PS VR2 con una entrega exclusiva, Call of the Mountain, donde encarnaremos a Ryas, un Carja Sombrío, que ha sido hecho prisionero y debe redimirse ante los ojos de Aloy y las autoridades de Meridian. Para ello, Ryas emprende una misión en la agreste naturaleza de un mundo renacido, escalando acantilados de vértigo y enfrentándose a las temibles criaturas mecánicas que merodean por las alturas.

Pack de lanzamiento de PlayStation VR2 con el juego 'Horizon: Call of the Mountain'

El juego ha sido una colaboración entre Guerrilla Games, artífices de los dos primeros juegos de la saga (Zero Dawn y Forbidden West) y Firesprite, uno de los nuevos estudios internos de la familia PlayStation Worldwide Studios.

El vibrante y colorido mundo de Horizon se expande con unas panorámicas apabullantes y la habitual carga narrativa de la saga, con personajes definidos y una aventura merecedora de todos los elogios, llevando la realidad virtual a uno de los universos con más personalidad y creativos de la actualidad.

PlayStation VR 2 tiene un precio recomendado de 599,99 euros y requiere de una consola PlayStation 5.

