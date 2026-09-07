Felipe VI inaugura Faro Santander, nuevo espacio para el arte abierto al mundo y al futuro

El rey Felipe VI ha inaugurado este lunes Faro Santander en un edificio histórico de la capital cántabra, con más de dos siglos de vida, que ha pasado de ser sede del Banco Santander a convertirse en un centro cultural abierto al mundo y con la mirada puesta en el futuro, con los fondos de la entidad bancaria y la colección Gelman.

Felipe VI ha presidido el acto inaugural, en el que han intervenido la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, el arquitecto Thomas Chippendale, responsable de la rehabilitación del edificio, y la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, y al que han asistido, entre otras autoridades, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El rey, acompañado por el resto de autoridades, ha sido el invitado de honor de la primera visita oficial a este nuevo centro cultural que en sus nueve salas de exposiciones alberga cuadros de El Greco, Tiziano, Rubens, Velázquez, Goya, Tàpies, Soledad Sevilla o Juan Uslé, de los fondos de la Fundación Banco Santander, y obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, de la colección Santander-Gelman.

Tras su recorrido por este edificio que también ofrece espacios para talleres y actividades abiertas a todos los públicos, Felipe VI ha abandonado Faro Santander con varios cientos de personas esperándole a la puerta para saludarle y despedirle.