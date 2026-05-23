Eugenio Ampudia, el artista que dio un concierto para plantas en el Liceu, vuelve a la naturaleza en Max Estrella

Suele considerarse a Eugenio Ampudia (Melgar de Arriba, Valladolid, 1958) un artista conceptual y buceando en la red (algo que no se debe hacer ni para consultar síntomas ni para ver opiniones sobre artistas) compruebo que es una etiqueta que genera sospechas y ensombrece reputaciones.

Eugenio Ampudia. Nadie encuentra arraigo en un planeta desconocido Galería Max Estrella. Madrid. Hasta el 25 de mayo. De 2.000 a 20.000 €

Personalmente, no me parece un conceptual empedernido, porque ahora todo arte es inevitablemente conceptual, pero, además, me gusta lo que hace.

Encuentro muy divertida su idea de trucar el vídeo de un partido de futbol para que los jugadores, en lugar de disputarse una pelota, hagan regates con un libro de crítica de arte (En juego, 2002).

Y lo mismo respecto de esas performances en que duerme una noche al pie de cuadros famosos (por ejemplo, Los fusilamientos del 2 de mayo), como para mostrar enfrentadas la vulgar carne atribulada y su gloriosa representación. Pero bueno, no pretendo que nadie comparta mis gustos.

Ahora bien, quienes aborrecen lo conceptual se quedarán sorprendidos con una exposición tan delicada y entregadamente material como es esta.

Eugenio Ampudia: 'Las linternas verdes', 2025. Foto: Max Estrella

En realidad, desde el infausto año del confinamiento, Ampudia imprimió a su obra un giro inesperado, hacia lo íntimo y lo natural que prolonga en esta exposición.

En 2020 empezó a hacer composiciones mínimas con materiales deleznables (hojas, huesitos, peciolos), combinados con dibujos y palabras recortadas. Páginas y páginas de una especie de enciclopedia en edición liliputiense.

De ahí han surgido series como la que aquí se expone, mucho más sobria, apenas algunos elementos vegetales y unas palabras, como onomatopeyas del pensar. También hay formatos grandes, en que la imbricación humano vegetal se cumple a través de una común caligrafía de rasgos, curvas compartidas que prolongan la elegancia de un cuerpo en otro.

Saltamos luego a una bella instalación de móviles, en que las piedras flotan como constelaciones. El tejido de sus equilibrios prueba que en el universo todo depende de todo.

Eugenio Ampudia: 'Remolino', 2025. Foto: Max Esrella

Y como contraste, una pieza maravillosamente tecnológica que mete el mar en una caja de transporte de piezas artísticas. Entre sus paredes acolchadas vemos batir el oleaje.

No sé si se burla de nuestra megalomanía o dice que la naturaleza es una obra de arte. Ampudia, en todo caso, insiste una vez más en algo que le parece fundamental: establecer una relación diferente con el medio natural.

Es lo que fundamenta una de las obras más locas y poéticas que se han realizado en este país en relación con la catástrofe ambiental. En 2020 llevó a cabo el Concierto para el Bioceno.

Consistió nada menos que en trasladar dos mil y pico plantas al Teatro del Liceu de Barcelona, para que asistieran a la interpretación de una pieza de Puccini a cargo de un cuarteto de cuerda.

Eso sí que fue un gesto de agradecimiento a la naturaleza, que tanto nos consoló cuando estábamos encerrados, asustados, tristes y solos.