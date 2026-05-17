En el hogar de los genios flamencos

'Tríptico de Juan Bautista y Juan Evangelista' (1479) de Hans Memling, en el Museo del Hospital de San Juan, en Brujas. Foto: Stad Brugge / Musea Brugge

Flandes se transforma en un enorme museo gracias a las nueve rutas que nos transportan hasta las entrañas del arte flamenco en todo su esplendor.

Aquí, muchas de las obras se pueden ver aún en lugares muy especiales o para los que fueron creadas.

En Los maestros a lo largo del río Lys atravesaremos los pueblos ubicados en la ribera, trufados de casas pintorescas y estudios de artistas. La elección ideal para los amantes de la cultura y de los deportes al aire libre, pues cuenta con su propia ruta ciclista.

El agua seguirá siendo protagonista en Los maestros del mar, donde el hilo conductor es el océano. Visitaremos las costas de Ostende en las que desarrollaron parte de su carrera figuras como Ensor o Paul Delvaux.

El repertorio de rutas es amplio para los urbanitas. En Maestros de Malinas y más allá recorreremos la ciudad del Dyle, que se recompuso de la destrucción de muchas de sus iglesias y es el hogar de varias obras de Rubens y Faydherbe, entre otros.

Cortrique propone un cóctel que combina arte moderno, como el museo de artes visuales Abby, y espléndidos edificios de varios siglos de antigüedad, como la Iglesia de San Martín o la Iglesia de Nuestra Señora.

En Maestros de la imaginación, conoceremos al detalle las joyas que esconde la ciudad de Lovaina en ubicaciones únicas como la Abadía del Parque.

Casa taller de Paul Delvaux. Foto: Piet De Kersgieter

Las grandes capitales de la región están presentes en estos recorridos. Podremos sumergirnos en Brujas y conocer las obras de los artistas que hicieron de ella su hogar en emplazamientos únicos como el Museo Hospital de San Juan o el Hof Bladelin.

En Gante, por su parte, encontraremos, entre otras obras excepcionales, El cordero místico, de los hermanos Van Eyck.

Lo mismo sucede con Amberes, ubicación clave para el que desee empaparse de la obra del gran Rubens.

Aquellos que tengan tiempo para visitar varias ciudades, no deben dejar pasar el Recorrido de Theodoor van Loon, maestro que combinó la grandeza barroca italiana con refinados detalles y cuyas obras podremos ver en Diest, Scherpenheuvel, Bruselas, Malinas y Lovaina.

Más información en flemishmastersinsitu.com