Urtasun rechaza trasladar el 'Guernica' al País Vasco para "garantizar que la obra pueda cumplir 90 años más"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha respondido esta tarde en el Senado a la petición del PNV de trasladar temporalmente el Guernica de Picasso al País Vasco con motivo del 90 aniversario del bombardeo de Gernika. El senador Igotz López (PNV) le había reclamado que atendiera la demanda del lehendakari Imanol Pradales, que propone exhibir la obra en la localidad vasca cuyo bombardeo durante la Guerra Civil inspiró a Picasso para pintar su célebre cuadro en 1937 como gesto de reparación simbólica y memoria histórica.

Urtasun ha reconocido “la sensibilidad” de la petición y el peso que el cuadro tiene para la sociedad vasca, pero se ha mostrado contrario a que el lienzo se mueva del Museo Reina Sofía.

En una intervención muy medida, el ministro ha querido marcar distancias con las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que había calificado la reclamación vasca de “catetada”. “Frente a quienes han calificado esta petición de catetada, este ministerio quiere mostrar respeto institucional y empatía”, ha dicho Urtasun, subrayando que para Euskadi se trata de una “demanda importante” ligada a la memoria del bombardeo y al dolor que el cuadro simboliza.

Al mismo tiempo, ha defendido la política de “cohesión territorial a través de la cultura” del Gobierno, citando programas como el “Prado extendido”, que mantiene hoy más de 3.400 obras del museo repartidas por más de 270 instituciones de todo el país.

El argumento de fondo para negar el traslado ha sido, sin embargo, estrictamente técnico. Urtasun ha recordado que los informes actualizados de los conservadores del Reina Sofía desaconsejan “de forma rotunda” mover la obra por el riesgo que suponen las vibraciones de cualquier transporte: nuevas grietas, levantamientos, pérdidas de la capa pictórica o incluso desgarros.

El traslado del Guernica al País Vasco

Ha insistido en que el Guernica es “probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX”, con deformaciones, craquelado, pequeñas roturas reparadas y un deterioro acumulado tras décadas de viajes internacionales antes de su instalación definitiva en Madrid.

“Celebrar el 90 aniversario del bombardeo de Gernika debe ser también garantizar que esta obra pueda cumplir 90 años más”, ha resumido el ministro, que ha citado tanto al actual director del Reina Sofía, Manuel Segade, como a su antecesor, Manuel Borja‑Villel, para respaldar la decisión de no someter el lienzo a “más estrés”.

Urtasun ha defendido que su obligación como ministro es “garantizar el acceso a la cultura, pero también la protección del patrimonio”, y ha dejado la puerta abierta a que la efeméride se conmemore con otras iniciativas en Euskadi que no impliquen el traslado del cuadro.

El senador del PNV ha dicho que su grupo no cuestiona los informes de conservación del Reina Sofía, pero ha insistido en la creación de un grupo de trabajo entre técnicos del museo madrileño, del Guggenheim y expertos internacionales en traslado de grandes obras para analizar “si realmente es posible o no el traslado y en qué condiciones”. A su juicio, los avances técnicos y la experiencia del Guggenheim en este tipo de operaciones “podrían hacerlo posible” y, en última instancia, “lo único que hace falta es voluntad política”.