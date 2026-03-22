Formas que desobedecen: tres exposiciones que están que arden en instituciones de Madrid

El fuego es una forma anárquica por naturaleza. Baila y se retuerce según múltiples factores: la humedad, la temperatura, la composición química de lo ardiente… Lo sintético arde siempre más rápido, prende al vuelo. Ese baile insubordinado implica un sortilegio de destrucción y, a su vez, se convierte en un hechizo de creación y purificación.

Elena del Rivero. La Quema Museo de Antropología. Madrid. Comisario: Mateo Feijóo. Hasta el 24 de mayo

Esto es lo que ha hecho Elena del Rivero (Valencia, 1949) con la quema de sus primeras obras. Es cierto que ya lo hizo antes John Baldessari, que en 1970 cremó buena parte de su pintura temprana para convertir la renuncia en punto de partida. Lo tituló The Cremation Project para, después, escribir reiteradamente “No volveré a hacer arte aburrido” y convertir ese castigo escolar en pieza.

Gustav Metzger inventó el “arte autodestructivo” y Jean Tinguely creó una máquina que se destruye a sí misma. Del Rivero lleva hasta San Pedro Fiz de Vilar (Ourense) sus piezas de los setenta y ochenta, las despliega durante meses en espacios del pueblo y, finalmente, las quema junto a la comunidad.

De ese ritual quedan rastros: diarios, collages, ensamblajes que se combinan con los objetos supervivientes a las llamas. La artista, afincada en Nueva York, quema en la parroquia gallega una serie de obras como parte de una acción ligada a su proyecto El archivo del polvo (originado tras el 11-S), entendiendo la destrucción como vía para producir obra nueva y cerrar un ciclo vital.

Vista de la exposición 'Una resistencia indetectable'. Foto: Andrés Arnaz

En el polo opuesto a esa destrucción, Una resistencia indetectable, proyecto ganador de la XVII edición de Se busca comisario en la Sala de Arte Joven, propone no el golpe definitivo, sino la mella constante: obras que abren fisuras, pausas y desvíos para imaginar otras economías de la existencia desde la experiencia corporal y material.

Una resistencia indetectable. Sala de arte joven Madrid Comisaria: Paula Noya de Blas. Hasta el 3 de mayo

Ocho artistas –Nora Aurrekoetxea, Noela Covelo, Dj_Sônia (Ángela Millano y Blanca Gómez Terán), Jota Mombaça, Julia Spínola, Ura / Unz, Marta van Tartwijk y Lou Vives– ensayan fugas de baja intensidad: se reapropian del tiempo, erosionan el mandato de la eficacia e inventan maneras de habitar que no rinden cuentas.

Javier Garcerá: 'El pico al aire', 2025 (detalle). Foto: CentroCentro

Y en CentroCentro, la primera muestra monográfica institucional del artista Javier Garcerá (Puerto de Sagunto, 1967) en Madrid, una gran instalación pictórica compuesta por más de medio centenar de obras. Solo les diré que el mismo Gordillo, asombrado, le preguntó al artista que cuál era su técnica, ya que no lograba desentrañarla.

Javier Garcerá. El pico al aire Centrocentro. Madrid Comisaria: Isabel Tejeda. Hasta el 3 de mayo

Sus lienzos teñidos de un intenso rojo de dimensiones extraordinarias dialogan con la arquitectura de un modo monumental y suponen una experiencia inmersiva y sensorial que nos propone parar el ritmo de la vida e introducirnos en la pintura misma.

Formas físicas o afectivas que desobedecen lo establecido, que transgreden lo que se considera normal.

En esa fricción –entre destruir, resistir y transitar– estas tres instituciones ensayan una política de lo sensible, sostienen y apoyan lo que no se deja domesticar.