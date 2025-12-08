Los empleados del Museo del Louvre irán a la huelga por el escándalo del robo y el mal estado de las instalaciones

Trabajadores del Museo del Louvre han convocado este lunes una huelga a partir del próximo día 15 de diciembre que podría prolongarse los días siguientes. Las razones responden a la controversia por el estado vetusto de algunas de sus instalaciones y por el robo de joyas de la corona de Francia que sufrió en octubre.

El objetivo de ese paro "prorrogable", que se votó por unanimidad en una asamblea general a propuesta de las centrales CGT, CFDT y Sud, es denunciar las condiciones de trabajo y la falta de recursos, según fuentes sindicales citadas por los medios, explica EFE.

El anuncio de esta convocatoria llega un día después de que se supiera que el pasado 27 de noviembre resultaron dañados varios cientos de libros por una inundación en la biblioteca de antigüedades causada por la avería de unas tuberías sobre las que se conocía su estado vetusto.

El 17 de noviembre el museo cerró un espacio de oficinas y, por precaución, una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del complejo.

Pero lo que ha generado más polémica en las últimas semanas es el espectacular robo del pasado 19 de octubre, en el que un grupo de ladrones que accedieron con un montacargas móvil a la galería de Apolo a plena luz del día se llevaron joyas de la corona de Francia.

Los cuatro miembros del comando han sido detenidos, pero las joyas no han podido ser recuperadas. El próximo miércoles en el Senado se presentarán las conclusiones de la investigación administrativa que se puso en marcha para aclarar lo ocurrido y los posibles fallos en la seguridad.