La 40º edición del Premio BMW de Pintura ya tiene finalistas

El Premio BMW de Pintura, con cuarenta años de trayectoria, ha batido su récord histórico de participación, con 1.904 candidaturas presentadas entre las categorías de Pintura (1.689) y Arte Digital (215).

Tras un riguroso proceso de selección, el jurado ha seleccionado las 12 obras finalistas, de los cuales 8 competirán por el Premio BMW de Pintura y 4 por el Premio BMW de Arte Digital.

En la categoría de pintura los finalistas son: José Ramón Amondarain Ubarrechena de San Sebastián; Taxio Ardanaz Ruiz, Pamplona; Igor Arrieta Varela de Hondarribia, Guipúzcoa; Marta Beltrán Ferrer de Granada; Cristina Mejías Gómez, Jerez de la Frontera; Simón Sepúlveda Braithwaite, Chile; Amaya Suberviola, Mendavia, Navarra y el madrileño An Wei Lu Li.

Antonio López con las obras finalistas de Premio BMW.

También se ha reforzado el alcance internacional del premio, que este año ha recibido obras de artistas de 38 nacionalidades distintas, con una destacada representación de países latinoamericanos.

Además, esta edición destaca por una creciente presencia femenina, con 848 candidaturas (un 44,5% del total), superando los números del año pasado.

El jurado de este año está compuesto por Antonio López, pintor, escultor y dibujante; Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, fundadora y presidenta de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid y Lucía Casani, directora de la Fundación Carasso.

En el marco del 40 aniversario del Premio, se ha celebrado un encuentro en el Club Matador para unir a figuras de la pintura contemporánea de distintos ámbitos.

Una cita en la que han participado Sonia Navarro, Premio BMW de Pintura 2023, y Miki Leal, Premio BMW de Pintura 2016. Ambos artistas han podido dialogar con varios miembros del jurado de esta edición, Guillermo Solana, y Lucía Casani. Todo ello moderado por la periodista y comisaria Bea Espejo.

El encuentro, ha contado con la intervención de Manuel Terroba, presidente Ejecutivo de BMW Group España y Portugal, y de Pilar García de la Puebla, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de BMW Group España.



En la conversación se han puesto sobre la mesa temas como el estado de la pintura contemporánea en nuestro país, el impacto del premio en la carrera de los ganadores, así como las distintas formas de colaboración con los artistas desde las instituciones.

En sus cuarenta años, el Premio BMW de Pintura se ha convertido en uno de los más prestigiosos galardones dentro de nuestro país y una de las pocas iniciativas que cuatro décadas después sigue apostando por la creación artística española.