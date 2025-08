Con premio, de moda, espirituales y políticas: doce buenas exposiciones de fotografía para este verano

Un curso más la fotografía ha sido una de las grandes protagonistas de esta primera mitad del año artístico, con uno de los premios más prestigiosos (el Princesa de Asturias) para una fotógrafa (Graciela Iturbide) y con exposiciones de algunos de los grandes maestros (Duane Michals, Ramón Masats, Joel Meyerowitz).

Una temporada en la que nos sorprendió la muerte de Sebastião Salgado, el gran fotógrafo del Amazonas, y en la que la organización del World Press Photo suspendió la autoría de la foto de La niña del napalm, premiada en 1973 con el Pulitzer, al no poder probar que el autor de la archiconocida imagen fuera el vietnamita Nick Út.

Entre las exposiciones, con especial atención a las organizadas bajo el paraguas del festival PHotoEspaña, celebramos también la revisión de la obra de la fotoperiodista Marisa Flórez en la Sala del Canal de Isabel II y la llegada a Madrid, a la Casa de América, de las 500 piezas de la colección de Gladys Palmera, con fotografías de figuras de las artistas que abrieron camino en la industria musical y cinematográfica latinoamericana.

Sin olvidar el centenario de la Leica I, cuya gran exposición en Madrid será uno de los platos fuertes de la rentrée (a partir del 10 de septiembre en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa).

Con todo, aún quedan muchas y buenas muestras de fotografía que ver este verano. He aquí una selección con las mejores.

Graciela Iturbide

Fundación Casa de México. Madrid. Hasta el 14 de septiembre

Graciela Iturbide: 'Desierto de Sonora, México', 1979. © Graciela Iturbide

Apenas un mes después de conocerse el Premio Princesa de Asturias de las Artes para Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942), una exposición en la Fundación Casa de México en España nos acercaba la obra de una de las fotógrafas más destacadas de su país.

Más de un centenar de instantáneas recorren en la muestra 45 años de exitosa carrera centrada en documentar la cultura y la identidad mexicana, las fiestas populares y los retratos femeninos.

Con antepasados vascos y aragoneses, la artista, que vino a la inauguración, reconoció en su entrevista con El Cultural: "mi sangre es española y mexicana y siento que el premio celebra esa mezcla y, sobre todo, a la fotografía latinoamericana".

Comisariada por Juan Rafael Coronel Rivera (nieto del pintor Diego Rivera), la exposición puede verse hasta el 14 de septiembre.

El próximo mes de octubre la fotógrafa regresará a nuestro país para recoger, junto a otras personalidades de la cultura, como el filósofo Byung-Chul Han o el escritor Eduardo Mendoza, el prestigioso galardón de manos de la Princesa Leonor.

David Bailey

Fundación MOP. A Coruña. Hasta el 14 de septiembre

Vista de la exposición 'David Bailey's Changing Fashion'. Cortesía de la Fundación MOP

Recientemente inaugurada en el impresionante espacio de la Fundación Marta Ortega Pérez, David Bailey’s Changing Fashion es una nueva muestra de la querencia de la presidenta de Inditex por la fotografía de moda.

La sala, un espacio industrial recuperado por la arquitecta Elsa Urquijo, acoge este verano una selección de trabajos del aclamado fotógrafo británico, uno de los más destacados en el mundo de la moda y el retrato.

David Bailey (1938) creció en un Londres de posguerra, entre edificios en ruinas por reconstruir y formó parte del Swinging London, la movida londinense alrededor de la moda y la cultura de la década de 1960. A partir de ahí construye su imaginario en el que los retratos son provocación y las celebridades, memoria colectiva.

En la exposición, Isabel II, Fred Astaire, Robert Mapplethorpe, Cecil Beaton, Kate Moss, Francis Bacon, Eduardo Chillida, David Bowie, Patti Smith…

Cindy Sherman

Hauser & Wirth Menorca. Hasta el 26 de octubre

Cindy Sherman: 'Untitled #568', 2016. © Cindy Sherman. Cortesía de la artista y Hauser & Wirth

Otra de las últimas en incorporarse a la cartelera ha sido esta de Cindy Sherman (Glen Ridge, Nueva Jersey, 1954). Bajo el título de The Women, la exposición, la primera en España desde hace más de 20 años, presenta una selección de las obras más reconocidas de la artista, desde la década de 1970 hasta la de 2010.

Conocida como la fotógrafa de las mil caras, Sherman se acicala con pelucas y prótesis, se maquilla y se traviste desde hace cincuenta años, habitando cientos de arquetipos de mujeres, en un intento por construir la feminidad de nuestro tiempo.

En el impresionante espacio de Hauser & Wirth en Menorca, en la Isla del Rey, podemos ver varias de sus míticas series, como Untitled Film Stills (1977 - 1980), Bus Riders y Murder Mystery, hasta llegar a Flappers, realizada entre los años 2016 y 2018 y centrada en mujeres jóvenes que desafiaron las normas y modas sociales durante los años 20 del siglo pasado.

Duane Michals

Fundación Canal. Madrid Hasta el 24 de agosto

Duane Michals: 'El famoso truco de magia del Dr. Duanus'. Foto: Duane Michals Inc. / Cortesía de Admira Milano

Sabíamos que Duane Michals (McKeesport, Pensilvania, 1932) era uno de los pioneros de la fotografía conceptual, que con sus prácticas desafió las convenciones del medio fotográfico, pero lo que no es tan conocido es la vocación espiritual de su trabajo.

Esta exposición, comisariada por una de sus valedoras en nuestro país, Enrica Viganò, pone de manifiesto su deuda con la fotografía espiritista decimonónica, que a menudo usaba la secuencia para “demostrar la verdad” en las apariciones o las sesiones de médiums con el cine fantástico de Georges Méliès.

El fotógrafo de lo invisible, que así se llama la muestra, incide también en el importante vínculo de sus imágenes con los textos que él mismo escribe debajo.

Destacan aquí las fotografías comentadas sobre su familia y su casa y las que hace referencia al racismo y la guerra, mostrando su faceta más social.

No se la pierdan. Solo hasta el 24 de agosto.

Isabel Muñoz

Museo de Altamira. Santillana del Mar. Hasta el 26 de octubre

Isabel Muñoz: 'Sayburç', 2022. Foto: © Isabel Muñoz. VEGAP. Santillana del Mar, 2025

Con nada menos que con seis exposiciones, Cantabria es, después de Madrid, la provincia con más participación este año en el festival PHotoEspaña. Esta de Isabel Muñoz (Barcelona, 1951), una de nuestras grandes fotógrafas de nuestro país y Premio Nacional de Fotografía 2016, es una de ellas.

Una nueva historia, que ya pudo verse en el Museo Arqueológico Nacional a finales del pasado año, reúne el resultado de su último proyecto: un viaje fotográfico por cuatro yacimientos arqueológicos de Anatolia: Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Nevali Çori y Sayburç.

Allí la fotógrafa recorrió los primeros espacios rituales de la humanidad para explorar el nacimiento de las sociedades sedentarias y su vínculo con lo simbólico, lo ritual y lo sagrado. Santuarios únicos que ha recorrido cámara en mano.

Las fotografías no solo documentan hallazgos arqueológicos: reinterpretan una sensibilidad perdida. Un universo de geometrías y atmósferas suspendidas para reflexionar sobre quiénes somos y de dónde venimos.

Una oportunidad única el poderla visitar ahora en este paraje cántabro, referencia para la Prehistoria y el arte paleolítico español.

José Guerrero

Fundación Mapfre. Madrid, Hasta el 24 de agosto

José Guerrero: 'Fez', 2023-2024. Foto: © José Guerrero, VEGAP, Madrid, 2025

Es uno de los artistas más destacados de su generación, José Guerrero (Granada, 1979) y A propósito del paisaje es su exposición más importante hasta la fecha. En ella recoge su trabajo entre 2003 y 2025.

La muestra, incluida en la programación oficial de PHotoEspaña, reúne 138 fotografías que repasan dos décadas de investigación sobre el paisaje, natural y arquitectónico, a través de seis grandes series: Horizontes, Roma 3 Variazioni, Carrara, Brechas, BRG y GFK.

Con imágenes, a veces engañosas, siempre sublimes, que parecen perseguir la infinita línea del horizonte, los juegos de escalas y entre la realidad y la ficción sirven a Guerrero para generar un interesante estudio sobre la concepción del paisaje.

Comisariada por Marta Gili, esta exposición que ha pasado ya por la sede de la Fundación Mapfre en Barcelona, incluye una nueva obra realizada en las calles de la medina de Fez, en Marruecos, gracias al apoyo de dicha fundación.

Lotty Rosenfeld

Círculo de Bellas Artes. Madrid. Hasta el 7 de septiembre

Lotty Rosenfeld: 'La Moneda'

Figura clave del videoarte en Latinoamérica, Lotty Rosenfeld (Santiago de Chile, 1943-2020) es autora de una obra inclasificable, que se mueve entre la lucha política contra la violencia de Estado y una concepción de las imágenes como espacio de libertad transformadora.

Amiga de la escritora Diamela Eltit y del poeta Raúl Zurita, en 1979 entró junto a ellos a formar parte del Colectivo de Acciones de Arte (C.A.D.A.), impulsando acciones que rompieron los límites entre arte, política y vida pública.

En 2015, Rosenfeld representó a Chile en la Bienal de Venecia y su obra se conserva en instituciones como el Museo Reina Sofía, el MoMA de Nueva York, la Tate Modern de Londres, el MALBA de Buenos Aires) y el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile.

Gracias a esta exposición del CBA, que forma parte del programa de Chile como país invitado en PHotoEspaña y que muestra sobre todo registros fotográficos de sus performances, conocemos un poco más de esta pionera cuyo trabajo emergió durante la dictadura de Pinochet.

Joan Fontcuberta

Naves de Gamazo. Santander. Hasta el 18 de enero

Joan Fontcuberta: 'Verne#18'. Foto: © Joan Fontcuberta

Galardonado con el Premio Trayectoria 2025 de Fundación Enaire, Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) es el protagonista de otra de las exposiciones destacadas de PHotoEspaña en Santander.

Aficionado a los juegos visuales y a cuestionar la verdad de lo que vemos, el artista y ensayista ha transformado las Naves de Gamazo con criaturas imposibles y ficciones generadas por IA.

Referente de la fotografía y destacado representante de la post-fotografía, Fontcuberta cuestiona la relación entre imagen y palabra recurriendo a esa tensión que tan bien domina entre la realidad y la ficción.

De los dinosaurios imaginados (su nueva serie) a trabajos de los últimos años (De Rerum Natura, Génesis.IA), varios de ellos, inéditos, el comisario Sema D’Acosta ha seleccionado para Mirabilia lo mejor de su producción reciente. Un viaje en sí mismo.

Bleda y Rosa

Galería de las Colecciones Reales. Madrid. Hasta el 7 de septiembre

Bleda y Rosa: 'Las horas del sol', 2025. Foto: © Bleda y Rosa

Las horas del sol es la exposición estrella del festival PHotoEspaña. Es, además, un interesante proyecto centrado en el monasterio de Yuste de la pareja de fotógrafos María Bleda (Castellón de la Plana, 1969) y José María Rosa (Albacete, 1970).

Galardonados con el Premio Nacional de Fotografía 2008, Bleda y Rosa enfocan con su cámara el entorno natural de Yuste a partir de tres focos de interés de Carlos V, que pasó allí sus últimos días: la astronomía, la botánica y los ingenios mecánicos.

"No estamos interesados en el momento decisivo", decían en su entrevista con El Cultural. Y es que su fotografía va más allá. Mostrando lo que no vemos, lo que ya no está.

Arquitectura, naturaleza y relojes se entremezclan en esta serie que forma parte del programa Cuadernos de campo y que pone a fotógrafos consagrados de nuestro país en contacto con espacios naturales de los Reales Sitios del Patrimonio Nacional.

Una buena iniciativa para acercarnos estos parajes tan especiales de nuestra historia a través de la curiosa mirada de los artistas de hoy.

Edward Weston

Centro de Fotografía KBr. Barcelona. Hasta el 31 de agosto

Edward Weston: 'Nude', 1936. Foto: © Edward Weston

Pionero de la fotografía moderna en Estados Unidos, Edward Weston (1886-1958) se caracterizó por usar una cámara de gran formato que dio lugar a imágenes en blanco y negro con mucho detalle y de extraordinaria nitidez.

La exposición que puede verse hasta finales de agosto en la sede barcelonesa de la Fundación Mapfre está comisariada por Sergio Mah y concebida como una gran antológica que recorre las distintas fases de la producción fotográfica del artista.

Naturalezas muertas, desnudos, paisajes y retratos, sus imágenes son imprescindibles para comprender la nueva estética y el nuevo estilo de vida americano que surge en el Estados Unidos de entreguerras.

La muestra, con casi 200 obras, se podrá ver en Madrid esta próxima temporada (desde el 19 de septiembre).

Dora Maar

Museo Lázaro Galdiano. Madrid. Hasta el 14 de septiembre

Dora Maar: 'Remendadores a la sombra de una barca en la Playa Gran de Tossa de Mar',1933. Foto: VEGAP, Arxiu Nacional de Catalunya

Organizada por la Fundación Loewe, esta exposición en el Museo Lázaro Galdiano reúne 84 piezas de la que fuera musa y amante de Picasso que brilla aquí con luz propia.

Junto a las fotografías, una serie de dibujos recientemente descubiertos y ahora expuestos al público por primera vez. Además de un conjunto de diarios y cuadernos elaborados en lápiz y tinta china y una única pintura de pequeño formato.

Henriette Theodora Markovitch (Tours, 1907 – París, 1997), más conocida como Dora Maar, fue amante de Bataille, antes de conocer a Picasso, y, en 1935, Jean Renoir la contrató como fotógrafa para la película El crimen del señor Lange.

Como ya es sabido, su trayectoria estuvo determinada por su relación con Picasso, quien la maltrataba físicamente. Pero esta exposición trata de restituirla como artista y señalar la relevancia de Dora Maar en el arte de nuestro tiempo.

Nicholas Nixon

Fundación Mapfre. Madrid. Hasta el 24 de agosto

Nicholas Nixon: 'The Brown Sisters', 2011. Foto: © Nicholas Nixon

Lejos de cualquier artificio, la serie dedicada a Las hermanas Brown (1975-2022) recoge los retratos que Nicholas Nixon ha realizado año tras año a su mujer, Bebe Brown, y a sus tres hermanas.

Desde su juventud hasta su madurez, somos testigos del paso del tiempo y de las marcas que la vida va dejando en estas cuatro mujeres. Alejado de modas y siempre en riguroso blanco y negro, el fotógrafo nos deja solos ante las retratadas en un posado anual que por momentos sobrecoge.

Adquirida por la Fundación Mapfre en 2007, esta obra marcó el inicio de la colección de fotografía de la institución. Con la imagen del año 2022 Nixon dio la serie por concluida, por lo que es la primera vez que puede verse en España en su versión definitiva.