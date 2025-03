Cultura y el Reina Sofía gastan medio millón en ARCO: compran 26 obras de 19 artistas, 14 de ellas mujeres

El Ministerio de Cultura y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía han adquirido nuevas obras procedentes de ARCO 2025, en apoyo a la feria de arte más importante del Estado español. Con ello, afirman que renuevan "el compromiso con la introducción de mujeres artistas en la colección". Para ello, han centrado sus adquisiciones en artistas mujeres (un 73,6%). Lo han comunicado esta mañana el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y el director del Museo Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Segade, tras la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Reina Sofía reunida hoy viernes en ARCO.

Con los 398.499 euros del Ministerio de Cultura se han adquirido 22 obras de 15 artistas: Laia Abril, Elena Blasco, Ángela de la Cruz, Victorina Durán, Agnes Essonti Luque, María Luisa Fernández, Josep Grau-Garriga, Raquel Manchado, Mónica Mays, Marta Minujín, Robert Morris, Maribel Nazco, Mònica Planes, Carlos Rodríguez-Méndez y Marina Vargas.

Los 99.500 euros que ha aportado el Museo Reina ha servido para adquirir 4 obras de 4 artistas: Judy Chicago, Juan Pablo Echeverri, Daniel Steegmann Mangrané y Luz Lizarazo. En total, el 73,6 % de los trabajos comprados son obras producidas por mujeres, en su mayoría, del contexto español y de galerías españolas.

Por otra parte, a los fondos de arte latinoamericano se suman los colombianos Luz Lizarazo con una instalación de medias que señalan una forma inédita de ocupación del espacio colectivo y Juan Pablo Echeverri con su pionera reflexión sobre la autorrepresentación en sus obsesivos fotomatones diarios.

El fondo textil crece con una pieza importante del catalán Josep Grau-Garriga, pionero y maestro de la escuela catalana de producción de arte tejido, tradicionalmente feminizado por la historia del arte. Del pionero del minimalismo estadounidense Robert Morris se incorpora una serie de arte gráfico de 1969 que concibe el paisaje como un constructo entre la naturaleza tradicional y la cultura construida.

También hoy en ARCO 2025, el Ministerio de Cultura y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han acordado destinar parte de los fondos del 2% Cultural a la adquisición de obras en la feria, iniciando así la primera colección estatal de Arte y Clima, que se exhibirá por primera vez en la Bienal Climática de Asturias entre mayo y septiembre de 2026.

La Comisión del 2% Cultural ha adquirido una selección de siete obras de siete artistas que formarán parte de la nueva colección de Arte y Clima, que nace con el impulso de la primera edición de la Bienal Climática. Las obras adquiridas son Sobre a punto de ser nada, de Irene Grau; Flexió Xilema, de Laura Palau; I danced myself out of the womb, de Belén Rodríguez; Sin título (esparto), de Sonia Navarro; Hacendera, de Abelardo Gil-Fournier; La escritura de las piedras, de Jorge Yeregui; y Mil leches, de Asunción Molinos Gordo. El valor total de las adquisiciones asciende a 188.000 euros (sin IVA).