Esta semana en tu quiosco: los mejores partidos de la historia del mundial de fútbol, en El Cultural

Recordamos la que lio Maradona contra Inglaterra en México 86, el drama de Maracaná en el 50 y el renacimiento de Paolo Rossi en España 82. Además, un relato inédito de Vila-Matas. A la venta el 5 de junio.

A Borges no le gustaba el fútbol. Pero nos queda la duda de si habría cambiado de opinión de haber visto la que lio Maradona contra Inglaterra en México 86. Era imposible. Por su ceguera y porque murió ocho días antes de la gesta del Pelusa en el Azteca. Lo que hizo ‘el Diego’ esa tarde fue firmar también un aleph, el de todas las habilidades futbolísticas: desde la pillería a la prestidigitación.

Recordamos aquel encuentro y otros dos partidos mundialistas memorables: el drama de Maracaná en el 50 y el renacimiento de Paolo Rossi en España 82. Además, en un relato inédito, Enrique Vila-Matas vuelve al centro del campo del estadio del Nacional de Montevideo, el lugar exacto donde arrancó la historia de los mundiales en 1930 y donde se quitó la vida el futbolista Abdón Porte.

Y además:

LETRAS

En el libro Adolfo Suárez. La opción más difícil, Juan Francisco Fuentes, Premio Nacional de Historia y miembro de la Real Academia de la Historia, retrata al seductor que reinventó la democracia, un presidente que entendió la política como un ejercicio de audacia.

ARTE

Crítica de la exposición de Jasper Johns en el Guggenheim de Bilbao. Una estupenda retrospectiva del artista estadounidense comisariada por Enrique Juncosa.

ESCENARIOS

El Teatro de La Zarzuela presenta una nueva producción de El gato montés, ópera en tres actos de Manuel Penella. Con José Miguel Pérez-Sierra en la dirección musical y el alemán Christof Loy a cargo de la escena, la obra, con gitanos, toreros y bandidos, profundiza en el análisis de las estructuras sociales y en el alma castiza.

MÚSICA

Entrevista con Kneecap, la reivindicativa y polémica banda de rap norirlandesa, que acaba de publicar el disco FENIAN y vuelve de gira por España. "Somos una continuación del punk de los 70", asegura DJ Próvaí oculto tras su ya famoso pasamontañas con los colores de Irlanda.

CINE

La visita del Papa a España coincide con el estreno, este viernes, de una película a todas luces incómoda para la Iglesia, La luz. El director Fernando Franco, a quien entrevistamos, aborda la historia de un sacerdote con un oscuro pasado que toma conciencia de sus actos.

CIENCIA

Sánchez Ron aborda la figura de Bernhard Riemann, un gigante de la matemática. Sin su geometría, Einstein no habría podido construir ese monumento que es la teoría general de la relatividad.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 5 de junio en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.