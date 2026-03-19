Esta semana en tu quiosco: Argentina, 50 años del golpe más feroz, en El Cultural

Argentina cumplirá cincuenta años del golpe del 24 de marzo de 1976, fecha en la que la dictadura abrió una herida de 30.000 desaparecidos y un trauma que aún hoy condiciona la vida política, cultural y social del país.



Aquella violencia también se proyectó hacia afuera: mientras España salía del franquismo, el exilio de artistas argentinos —músicos, cineastas, dramaturgos, escritores, creadores visuales— recaló aquí y sacudió una escena todavía tímida, dejando una influencia decisiva en nuestra cultura democrática, cuya huella analizamos en estas páginas.

Y además:

LETRAS. Crítica de Indignidad, nuevo libro de la filósofa albanesa Lea Ypi, que parte de una foto familiar malinterpretada en redes para reconstruir la persecución política de su abuela y cuestionar la memoria oficial de la dictadura.

ARTE. Unidas por una singular sensibilidad escultórica, por sendas exposiciones en el Museo Patio Herreriano y por los versos de Jorge Guillén, Esther Gatón y Núria Fuster preparan su taumaturgia en las salas de este antiguo monasterio benedictino de San Benito el Real, en Valladolid.

TEATRO. La directora y actriz argentina Fernanda Orazi indaga en las posibilidades escénicas de la ‘nivola’ que Unamuno publicó en 1914. Una propuesta existencialista que reflexiona en Nave 10 sobre la condición humana, los límites entre realidad y ficción y la imposibilidad de entender la trama de nuestras propias vidas.

MÚSICA. Tras celebrar su 20 aniversario, Triángulo de Amor Bizarro regresa con su séptimo álbum, Mi Catedral, en el que se convierten en un triángulo perfecto. Si su anterior trabajo sonaba como un encierro en una cueva, ahora pasean por un bosque en el que entra algo de luz.

CINE. Tras películas como Vete de mí, Los europeos y la reciente serie Animal, el director madrileño Víctor García León sigue explorando la comedia en Altas capacidades. Un matrimonio, al que dan vida Marián Álvarez e Israel Elejalde, se sube al ascensor social gracias al ingreso de su hijo en un muy exclusivo colegio laico.

CIENCIA. El historiador científico Sánchez Ron contrasta el miedo al presente (negacionismo, IA) con el refugio en la historia, usando dos libros sobre la Edad Media y la Revolución Científica para pensar mejor el hoy y el futuro.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 20 de marzo en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.