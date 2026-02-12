Esta semana en tu quiosco: envejecer con arte y oficio, en El Cultural

El aterrizaje en librerías de varias obras que se ocupan de la senectud nos alerta del interés que suscita, ahora que la población está más envejecida que nunca. Los libros de los italianos Erri de Luca (La edad experimental) y Norberto Bobbio (De senectute, una reedición), entre otros, profundizan en el acto de escribir durante la vejez.

Invitamos a Álvaro Pombo, Luis Mateo Díez y Rosa Montero a que reflexionen sobre la relevancia de la memoria, la muerte, la exigencia de la creación y otras vicisitudes propias de la longevidad. Marta Sanz, que ha abordado esta realidad en algunas de sus obras, eleva la cuestión al plano político.

Entrevistamos también a Francisco Mora, referente internacional en el campo de la neurociencia, que plantea en su último libro, El mito de la vejez, el papel de nuestros genes y de nuestros hábitos para hacer más largo, grato y feliz “ese lento progreso hacia nuestro futuro”.

Y además:

LETRAS. Crítica de Coloquio de invierno, el último libro de Luis Landero. Con un cálido fondo emocional, la novela se lee, además de con gran placer, con mucho interés. Reseñas también de lo nuevo de Menéndez Salmón, Tomás González, Claudia Durastanti y el último poemario de Álvaro Valverde.

ARTE. La fotografía como máquina del tiempo del Museo del Prado. Una exposición muestra cómo el museo empezó a fotografiar sus obras en 1898 para elaborar un profuso archivo documental. Nos hacemos eco también de la exposición de Moisès Villèlia en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, y celebramos con el Círculo de Bellas Artes su centenario con un análisis de la magnífica arquitectura de su edificio.

TEATRO. En su nueva obra teatral, La última noche con mi hermano, Alfredo Sanzol atraviesa la vigilia para afrontar la pérdida, la enfermedad y las despedidas a partir de la historia de dos hermanos. Nuria Mencía y Jesús Noguero protagonizan esta coproducción del CDN y el TNC que se estrena en el María Guerrero.

ÓPERA. Espejos que juegan al despiste, elfos que alumbran como luciérnagas, hadas sobre un trapecio... El director francés Laurent Pelly se recrea estos días con El sueño de una noche de verano, la ópera de Britten basada en la obra de Shakespeare, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

CINE. Llega a los cines por San Valentín Cumbres borrascosas, la nueva adaptación de la única novela de Emily Brontë, dirigida por la cineasta Emerald Fennell. La película, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, revisita libremente este clásico de la literatura británica, una compleja historia de amor atravesada por la venganza.

CIENCIA. El famoso "reloj del apocalipsis" ideado por los científicos tras la Segunda Guerra Mundial está más cerca de la medianoche que nunca, a tan solo 85 segundos. Sánchez Ron repasa la historia de este Doomsday Clock y subraya que "desde que Trump ha retomado la presidencia de Estados Unidos, los peligros se han manifestado de forma más grosera".

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 13 de febrero en los quioscos por 2,50 euros.