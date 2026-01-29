El Museo Reina Sofía supera al Prado en el ranking de lo mejor de 2025 según el Observatorio de la Cultura

La Fundación Contemporánea ha publicado su Observatorio de la Cultura 2025, un informe sobre lo mejor de la cultura española basado en las opiniones de cientos de profesionales del sector, en total 443 panelistas repartidos por toda la geografía española.

Este año sí ha habido sorpresas en los puestos 1 y 2 del escalafón. Según los expertos consultados, el Museo Reina Sofía ha superado al Museo del Prado, que ocupa la segunda posición, respecto a lo mejor de la oferta cultural española de 2025.

A ambas instituciones le siguen el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que mantiene un año más la tercera posición. Les siguen el Museo Thyssen – Bornemisza, el Museo Guggenheim, el Teatro Real, CaixaForum, CCCB y la Fundación Juan March, igualada con el Festival de Málaga y con Matadero Madrid, que sube cuatro puestos.

La relación se completa con más de un centenar de instituciones y actividades de toda España entre las que destacan Mondiacult 2025, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, el MACA de Alicante, el Teatre Lliure de Barcelona y el CGAC de Santiago de Compostela. Destaca asimismo la progresión de Teatros del Canal y la Fundación Cerezales, que suben 38 puestos, The MOP Foundation (+29), Tabakalera (+22), el Museo Helga de Alvear (+18).

En Lo Mejor de la Cultura 2025 también tienen cabida producciones artísticas con nombre propio. Es el caso del álbum LUX, de Rosalía, que forma parte del ranking nacional, o de Sirat, de Oliver Laxe, con un lugar destacado en el ranking gallego.

Por otro lado, Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana encabezan el ranking de comunidades más reconocidas por su oferta cultural este año. En un segundo bloque figuran Galicia, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Asturias y Baleares.



Respecto a las ciudades con mejor y más innovadora propuesta cultural, continúan ocupando los primeros puestos Madrid, Barcelona y Bilbao, mientras que Valencia se sitúa en el cuarto lugar, un puesto por encima de la anterior edición, y seguida de Málaga, Sevilla, San Sebastián, Santander, Valladolid, Granada, La Coruña y Zaragoza.

Lo Mejor de la Cultura incluye la clasificación de Los imprescindibles, en la que se destacan propuestas de muy distinta naturaleza a nivel nacional agrupadas por tipología de proyecto.

A la cabeza de los imprescindibles de 2025 están: el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Caixa Forum, Teatro Real, Zinemaldia. Festival de San Sebastián, Sónar + D, ARCOMadrid, Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y la Feria del Libro de Madrid.