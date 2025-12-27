Perry Bamonte, guitarrista de la banda británica The Cure, fallece a los 65 años

Perry Bamonte, músico de la banda británica The Cure, falleció este viernes a los 65 años de edad, según ha informado la banda a través de un comunicado en su sitio web oficial.



"Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas de Navidad", señala la publicación.



El multiinstrumentista nació en Londres en 1960 y comenzó su carrera musical como bajista a los 19 años sumándose con el baterista Paul Langwith al dúo de guitarras de The Plan, que integraban Robert Marlow y Vince Clarke (futuro miembro de Depeche Mode, Yazoo y Erasure).

Antes de incorporarse oficialmente a The Cure, Bamonte fue asistente personal y técnico de guitarra de Robert Smith, cantante y líder, durante la gira de 1984.



Descrito por el grupo como "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo", Bamonte fue un integrante esencial de The Cure desde 1990, fecha en la que ingresó de lleno a la agrupación después de colaborar entre los años 1984 y 1989.



Bamonte participó en los álbumes Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure, donde grabó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado. Además, se presentó en más de 400 conciertos con la banda durante 14 años.



Aunque dejó la banda en 2005 para dedicarse a la ilustración y a la pesca con mosca, estuvo para la incorporación del grupo al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2019. Finalmente, volvió en 2022 para la gira mundial Shows of a Lost World.



"Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia, le echaremos mucho de menos", concluye el mensaje de la banda.

En 2024, la banda volvió por todo lo alto con Songs of a Lost World, un disco formado por tres canciones inéditas (All I Ever Am, Warsong, Drone: Nodrone) y otras cinco (Alone, Endsong, And Nothing Is Forever, A Fragile Thing y I Can Never Say Goodbye) que ya formaban parte del repertorio de la última gira del grupo.

Para el propio Robert Smith, vocalista, compositor y alma de la banda, el disco fue una especie de rara avis.

Para crearlo, Smith reunió algunas maquetas con canciones que escribió hace casi una década, se las mostró al resto e hizo un disco solo con este material.

"Esto es algo inusual, no pasaba desde hace años", aseguró el músico en 2024 durante una entrevista con Matt Everitt, en la que también recalcó que muchas de las canciones de los primeros 15 años de carrera fueron compuestas junto con Simon Gallup (bajista), Roger O'Donnell (teclista) y el propio Perry Bamonte.

"Muchas veces las cosas raras que hacemos no son mías, sino de ellos. Yo he escrito las letras pero la música viene de ellos. Me incitan a escribir de otra manera", señaló.