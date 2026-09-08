Carlos Alcaraz quiere acabar con el 'sueño americano': tres ídolos locales en el definitivo sprint hasta la final del US Open

Hay noches en Flushing Meadows en las que la pista deja de ser solo una superficie dura y se convierte en un termómetro nacional. Este martes será una de ellas.

Carlos Alcaraz, campeón defensor y hombre que Nueva York ya considera de la casa por derecho de conquista, se cruza en cuartos de final con Ben Shelton, el último gran experimento de la esperanza estadounidense.

No es un cruce cualquiera: al otro lado del cuadro, Frances Tiafoe y Alex Michelsen dirimen este mismo martes quién acompañará al ganador de este duelo en semifinales, lo que garantiza que, pase lo que pase, un estadounidense seguirá vivo en la mitad baja del cuadro masculino hasta al menos un paso de la final.

Hay un dato que incomoda a cualquier aficionado local: ningún tenista nacido en Estados Unidos ha levantado el trofeo individual masculino del US Open desde que Andy Roddick derrotó a Juan Carlos Ferrero en 2003.

Desde entonces, solo tres finales han tenido acento americano -Agassi en 2005, el propio Roddick en 2006 y, el último, Taylor Fritz en 2024-. Las dos primeras fueron perdidas ante Roger Federer, mientras que la última fue ante Jannik Sinner.

Por eso Shelton, Tiafoe y Michelsen no representan solo tres nombres en un cuadro: encarnan la obstinación de un país que lleva más de dos décadas buscando repetir aquella tarde de Roddick, y que esta edición, con Sinner ausente de la ecuación y un Alcaraz que llegaba con dudas físicas, había empezado a soñar en voz alta con el fin de la maldición.

Ese optimismo tenía nombre propio antes de que arrancara el torneo. El analista Patrick McEnroe, excampeón convertido en voz de ESPN, no escondía su apuesta declarando que estaba "cansado" de esperar veinte años una respuesta a la pregunta de cuándo volvería a ganar un estadounidense un Grand Slam, y señalaba directamente a Shelton como el hombre llamado a resolverla.

Alcaraz se reconoce a sí mismo

Todo aquel guion se ha ido reescribiendo partido a partido. Alcaraz llegó a Nueva York arrastrando más de cuatro meses sin competir por una lesión de muñeca sufrida en abril, y ni siquiera él sabía con certeza cómo respondería su cuerpo al esfuerzo de un cinco sets.

La respuesta llegó de forma progresiva: un debut sólido pero cauto ante Roman Safiullin, un nivel que fue subiendo ronda tras ronda sin ceder apenas terreno, hasta desembocar en la actuación que devolvió al murciano a su mejor versión.

Ese salto de calidad se certificó frente a Tommy Paul, único estadounidense caído ese día en el cuadro. Alcaraz resolvió el choque por 6-4, 6-3 y 6-4 en dos horas y veintiún minutos, imponiendo un ritmo que Paul fue incapaz de sostener pese a pelear diez de las catorce bolas de rotura en contra.

Carlos Alcaraz, en acción durante el US Open. Reuters

Fue su decimoquinto cuarto de final de Grand Slam en la carrera y el quinto en Flushing Meadows.

El propio Paul, derrotado y resignado, reconoció después que "me superó, estaba jugando en un nivel diferente al mío", y añadió que ante Alcaraz "hay que jugar cada bola con calidad" porque "cuando juega bien, trae un nivel de tenis a la pista que es sorprendente".

La sensación de solidez se trasladó de inmediato al vestuario rival. El propio Shelton, apenas minutos después de certificar su pase a cuartos, fue preguntado en pista sobre qué necesitaría para tumbar al español y no dudó en su respuesta:

"Un tenis especial", dijo, para matizar después que "el nivel que ha estado jugando es realmente, realmente impresionante" y que volver tras cinco meses sin competir haciendo lo que ha hecho en este torneo "ha sido sobrehumano".

Palabras que resumen bien el fenómeno: Alcaraz no solo ha vuelto, ha vuelto reconocible, agresivo y física y mentalmente entero, justo cuando el calendario exigía lo contrario.

El ariete de la ilusión local

Ben Shelton llega a este cruce en la mejor versión de sí mismo en 2026, aunque su temporada haya sido, en sus propias palabras, "una montaña rusa".

Tras un curso irregular marcado por títulos en Dallas, Múnich y Stuttgart pero también por derrotas tempranas en Roland Garros y Wimbledon, el estadounidense encontró de nuevo su mejor tenis en Canadá, donde revalidó el Masters 1000 superando a rivales emergentes como Fonseca, Mensik o Tien antes de doblegar a Brandon Nakashima en la final.

Esa inercia lo trajo a Nueva York como uno de los favoritos de la casa, un estatus que confirmó arrollando a Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-3 y 6-4 en menos de dos horas, sin ceder un solo juego de su propio saque.

El historial, sin embargo, juega en su contra. Alcaraz y Shelton se han enfrentado en tres ocasiones desde 2023 y en las tres ha ganado el murciano, incluido un dramático cruce en cuarta ronda de Roland Garros 2025 que se resolvió en un tie-break de infarto y una remontada en el cuarto set, 7-6(8), 6-3, 4-6, 6-4.

Aquel partido, pese a la derrota, dejó a Shelton convencido de haber dado un paso adelante: "Es lo más cerca que me he sentido... la mayor presión que creo haber aplicado", explicó entonces, subrayando que no considera esas dos derrotas -aquella y la de semifinales del Open de Australia ante Sinner- como fracasos, sino como peldaños hacia el nivel que persigue.

De cara a este martes, Shelton insiste en que la versión que presentará será distinta a la de París: "Creo que saco mejor, resto mucho mejor... mi tolerancia de golpe desde el fondo, la calidad general desde el fondo y mi movimiento han mejorado".

Año enfrentamiento Torneo Resultado 2023 Masters de Canadá, Pista dura Alcaraz: 6-3, 7-6 2024 Laver Cup, Pista dura (indoor) Alcaraz: 6-4, 6-4 2025 Roland Garros, Tierra batida Alcaraz: 7-6(8), 6-3, 4-6, 6-4

Añadió, además, un dato de contexto emocional relevante: ambos entrenaron juntos antes del torneo y él ha seguido de cerca los partidos del español en este US Open.

"A mí me parece muy normal... lo cual es impresionante después de no jugar durante cinco meses", apuntó, para cerrar con una declaración de intenciones: "Creo que será un gran partido, estoy emocionado por la batalla, nunca lo he enfrentado aquí en Nueva York".

Lo que dice Alcaraz

El propio campeón defensor, curiosamente, ni siquiera conocía con certeza a quién se enfrentaría cuando compareció ante los medios tras vencer a Paul, en un episodio que provocó su propia sorpresa en directo al descubrir que había interpretado mal el cuadro.

Repuesto del despiste, Alcaraz sí tuvo palabras claras sobre Shelton, a quien describió como "un jugador realmente potente", subrayando además el factor ambiental que representará jugar contra un local en una pista que suele volcarse con los suyos: "Usa a la grada, a la gente detrás de él, especialmente cuando juega aquí en casa".

Ese matiz no es menor. La Arthur Ashe, con capacidad para más de 20.000 espectadores, ha respondido con entusiasmo a cada paso de Shelton en el torneo, y el duelo se disputará en sesión de noche, con el ambiente nocturno neoyorquino en su versión más ruidosa y partidista.

Ben Shelton, ante el público del US Open. Reuters

Para Alcaraz, acostumbrado a gestionar presión desde muy joven, ese factor será tan parte del rival como el propio saque de Shelton, uno de los más temidos del circuito por su potencia y su capacidad de acortar los puntos.

Un choque de estilos

Más allá del morbo del "sueño americano", el cruce enfrenta a dos jugadores de la misma generación, que representan visiones distintas del tenis moderno: la variedad, el toque y la capacidad de improvisación de Alcaraz frente a la potencia directa, el saque bomba y el golpeo plano de Shelton.

En minutos disputados en el torneo hasta cuartos, Shelton ha necesitado once horas y trece minutos, unos noventa minutos más que las nueve horas y cuarenta y tres minutos invertidas por Alcaraz, una diferencia que podría pesar si el partido se estira a cinco sets como el de París.

El ganador se medirá en semifinales al vencedor del otro duelo americano de la jornada, entre Frances Tiafoe, undécimo cabeza de serie que acaba de eliminar al excampeón Daniil Medvedev, y Alex Michelsen, que alcanza por primera vez unos cuartos de Grand Slam tras superar a Tomás Martín Etcheverry.

Ese cruce garantiza que, en la mitad baja del cuadro, habrá presencia estadounidense hasta las semifinales como mínimo, algo que no ocurría desde hace años y que ha devuelto al US Open parte de ese clima de expectación nacional que solo genera la posibilidad, todavía lejana pero no descartable, de romper por fin la larga travesía sin un campeón local desde Roddick.

Alcaraz, que busca su tercer título en Nueva York y su octavo Grand Slam en total, sabe que el camino hasta la final pasa necesariamente por apagar, uno tras otro, los focos que Estados Unidos ha encendido sobre sus tres representantes.

El martes por la noche, bajo las luces de Flushing Meadows, se sabrá si el sueño americano sigue postergado un año más o si, por fin, encuentra el resquicio que lleva esperando desde 2003.