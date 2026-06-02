Rafa Jódar choca contra el muro alemán de Zverev que acaba con su sueño en Roland Garros

El tenista español compitió hasta el tie break en el primer set, pero acusó el cansancio de rondas anteriores ante un Zverev que no mostró flaquezas (6-7, 1-6, 3-6).

Rafa Jódar dijo adiós a Roland Garros con la cabeza bien alta. Su primera participación en la arcilla de París se acabó en los cuartos de final. Todo un éxito. Lo intentó todo y más, pero no fue capaz de derribar el muro de Alexander Zverev (6-7, 1-6, 3-6) , el gran candidato al título. [Narración y estadísticas del partido]

A Jódar le pasó factura el gran esfuerzo de los dieciseisavos y octavos de final. Su puesta en escena ante la tercera mejor raqueta del planeta fue sobresaliente, pero se fue diluyendo con el paso de los juegos ante el crecimiento del gigante alemán.

Pudo poner patas arriba la Philippe Chatrier en un primer set donde llegó a servir con 5-3 a su favor, pero no lo hizo y el golpe le hizo mella en el resto del encuentro. Totalmente desdibujado en la segunda manga, el madrileño intentó forzar la heroica en el tercer set, pero no fue capaz ante un Zverev muy metido en pista y con una confianza en sus golpes que fue determinante.

C'est fini 🙏



Jódar se despide de #RolandGarros tras caer ante el gran favorito, Alex Zverev, en tres sets #RolandGarros pic.twitter.com/PIKHF7XADr — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 2, 2026

Jódar se despidió de París dejando huella. Mandando un mensaje al mundo de que otro tenista español parece dispuesto a conquistar los mejores torneos del circuito. Ahora afrontará la gira de hierba donde testará su nivel. Wimbledon le espera y Jódar parece empeñado en seguir escribiendo páginas en su corta trayectoria como tenista profesional.

De menos a más

Rafael Jódar irrumpió en la Philippe Chatrier con la fuerza de un vendaval. Jugó sin complejos, exhibiendo una madurez impropia de sus años frente a un Zverev timorato y atenazado por el peso de la lógica. Al alemán le costó sacudirse los fantasmas del favoritismo para empezar a dictar su tenis, pero la reacción del número tres del mundo llegó justo al borde del abismo.

Tras un inicio equilibrado, Jódar quebró el saque rival y consolidó la ventaja hasta acariciar la manga con un 5-2. El madrileño llegó a tener el set en su raqueta, pero Zverev emergió con un juego en blanco que condujo el desenlace al implacable terreno del tie-break.

Fue en el desempate donde el germano, ya liberado y fluido, impuso su ley. Agigantado desde el servicio, manejó los hilos sin dar margen a la sorpresa. Un zarpazo de autoridad que le devolvió la fe tras haber rescatado un parcial que ya parecía perdido.

Comenzó a carburar Zverev y a Jódar se le empezó a hacer grande el partido. En cuanto el teutón imprimió una marcha más, no tuvo rival. Conectó todas sus derechas con precisión y cerró el puño en cada punto consciente de estar cada vez más cerca de su objetivo. Llevó a Jódar al límite, abrió la pista, le hizo correr y fue ahí donde el cansancio del español a lo largo de todo el torneo comenzó a hacer mella.

Se apuntó el segundo set sin miramientos (6-1) y su viaje en el tercero fue un mero trámite. Rompió su saque a las primeras de cambio y jugó con esa renta durante el resto del partido. No dio opción a la reacción de Jódar y logró el billete a las semifinales por la puerta grande y mandando un serio aviso a navegantes. Quiere el primer Grand Slam de su carrera y no existe una oportunidad mejor ante la ausencia de Sinner y Alcaraz.