Alcaraz avanza en la recuperación de su lesión y alimenta sus esperanzas de jugar en Wimbledon

La recuperación de Carlos Alcaraz empieza a dejar señales positivas. Después de varias semanas apartado de las pistas por culpa de la lesión en su muñeca, el murciano mostró una imagen esperanzadora que alimenta el optimismo de cara a su regreso en Wimbledon.

El tenista español tuvo que renunciar al Mutua Madrid Open, el Masters 1000 de Roma y también a Roland Garros por sus molestias, y está atravesando un momento complicado donde se ha visto obligado a no disputar ningún torneo de la gira de tierra batida.

En las últimas horas, sin embargo, las imágenes compartidas sobre su recuperación han generado ilusión entre los aficionados. Alcaraz apareció en una foto de su cumpleaños con una férula nueva que le permite más movilidad y que es el reflejo de la evolución que está teniendo de la lesión.

Alcaraz con su tarta de cumpleaños y la férula nueva. Redes Sociales

La situación física del murciano se ha convertido en una de las grandes preocupaciones del tenis mundial. Su ausencia durante las últimas semanas ha provocado el dominio absoluto que está ejerciendo Jannik Sinner en este tramo de la temporada.

Pese a las buenas sensaciones que transmite la recuperación, se debe conservar la prudencia. El objetivo es evitar cualquier recaída que pueda comprometer el futuro de una carrera, como reconoció el propio Alcaraz: "Tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante. Que fuerce me puede perjudicar mucho para torneos en el futuro".

Las lesiones de muñeca están consideradas especialmente delicadas para los tenistas profesionales. Cada golpe exige un esfuerzo constante en la articulación y una mala recuperación puede afectar directamente al rendimiento competitivo.

Por eso, tanto el equipo médico como el propio jugador han decidido priorizar una recuperación completa antes de pensar en fechas concretas de regreso.

La preocupación tiene además precedentes recientes dentro del circuito. Jugadores como Dominic Thiem o Juan Martín del Potro sufrieron graves problemas de muñeca que terminaron condicionando seriamente sus carreras deportivas y provocaron que no llegasen a su máximo nivel.

Aun así, el ambiente alrededor de Alcaraz empieza a ser mucho más optimista. La nueva férula utilizada por el jugador refleja que la recuperación avanza en la dirección correcta. Aunque todavía no existe una fecha oficial para su vuelta, el murciano ya empieza a dejar atrás las peores sensaciones.

Lo que ha provocado que muchos aficionados sueñen con verle en la gira de hierba, en concreto en Wimbledon, y pueda seguir en la lucha contra Sinner para encabezar el ranking de la ATP.