Carlos Alcaraz se impone con comodidad a Vacherot y acepta el reto de Sinner en la final del Masters 1.000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz, durante el partido ante Vacherot en las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo. EFE

En una hora y veinticuatro minutos, el número uno del mundo venció al tenista monegasco (6-4, 6-4) y el domingo se citará con Jannik en un nuevo capítulo de este clásico.

No hay quién le pare a Carlos Alcaraz. Haciendo gala de su superioridad, el número uno del mundo se ha metido en la final del Masters 1.000 de Montecarlo sin demasiadas dificultades. Nada pudo hacer Valentin Vacherot en semifinales, quien vio como su sueño se esfumaba en cuestión de una hora y veinticuatro minutos (6-4, 6-4) [Narración y estadísticas con la victoria de Alcaraz ante Vacherot].

Tan solo un partido ha tenido el español en este primer torneo de la gira de tierra batida donde sembró dudas. Fue en los octavos de final ante Tomás Etcheverry, número 30 del mundo. La relajación le pasó factura, aunque ese condicionante ya no se ha vuelto a repetir.

La gran cita se producirá el domingo cuando Carlos Alcaraz se enfrente, una vez más, a Jannik Sinner. Diez meses después de la final de Roland Garros, el número uno y número dos del mundo se volverán a ver las caras con la tierra batida como escenario de este clásico del tenis.

DEJADITA Y A LA FINAL DE MONTECARLO.



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A la final llegará el murciano habiendo cedido únicamente un set en todo el torneo. En la Rainier III, Vacherot solo le encontró las cosquillas al español en el segundo set, momento en el que le hizo un break. No obstante, llegó después de que Carlitos ya le hubiera roto el servicio.

Fue el único momento de dudas que mostró el tenista de El Palmar y es que hasta ese momento no le estaba dando ninguna opción al monegasco. El anfitrión, con el público en su bolsillo empezó el partido tranquilo ganando el primer juego, pero Alcaraz empezó con su recital de dejadas y allanó el camino para el primer break.

Quiso Vacherot jugarle adelantado al número uno del mundo y Alcaraz, ajustando su bola a la línea y luego con un rally se aprovechó de ello. El primer paso para hacerse con el primer set ya lo había dado, ahora solo faltaba no cometer errores.

🪄 UN GOLPE DE GENIO.



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Y no los tuvo Carlitos, que moviendo al monegasco de un lado al otro de la pista para desbordarle consolidó el break. Trató de resistir la sorpresa de estas semifinales y lo consiguió, pero por mucho que aguantara su servicio, no pudo en ningún momento devolver el break a Alcaraz. El planteamiento sencillo funcionaba con la superioridad en su juego.

Mostrándose muy agresivo en su servicio, el monegasco consiguió ponerse por delante en el primer juego de la segunda manga, buscando continuamente el saque-red. Menos dificultades tenía Alcaraz para defender su servicio.

El español se mostró muy firme en todo momento y el primer break del segundo set no tardaría en llegar. Incidió Carlitos en las dejadas y a pesar de que Vacherot llegaba, las devolvía fuera.

Un momento de dudas

La sorpresa llegó cuando lejos de confirmar la rotura, llegó el contrabreak por parte del monegasco. El número uno del mundo perdió ritmo y sus saques ya no eran tan buenos, además le cedió el juego a su rival con una doble falta que establecía de nuevo la igualada en el segundo set.

Se volvió a entonar en el saque Vacherot, pero el pequeño bache que tuvo Alcaraz apenas duró eso, un juego. No cedieron su servicio ninguno de los dos y en el momento cumbre, llegó el break del español.

Carlitos silenció la Rainier III con otra dejada espectacular y no desaprovechó su servicio para ganar el partido y meterse de nuevo en la final, donde defenderá el Masters 1.000 de Montecarlo ante Jannik Sinner.