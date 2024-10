"Adiós, Rafa": la prensa internacional se rinde ante la retirada del tenis de Nadal, el "gladiador de la tierra batida"

El adiós de Rafa Nadal al tenis profesional ha conmocionado a todo el mundo del deporte, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y es que el ganador de 22 Grand Slam es una leyenda del deporte español y mundial. Por ello, la noticia de su retirada ha tenido un gran impacto entre la prensa internacional, copando las portadas de los principales medios extranjeros.

Nadal ha anunciado su retirada del tenis a sus 38 años en un emotivo vídeo de cuatro minutos: "Han sido años difíciles, especialmente estos últimos dos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. En esta vida, todo tiene un principio y un final".

Rafa Nadal es toda una leyenda del mundo del deporte y, como tal, su retirada ha tenido una gran repercusión a nivel mundial. De esta forma, importantes medios internacionales han dado la noticia en las primeras posiciones de sus portadas, especialmente la prensa francesa, que ha prestado una gran cobertura a la despedida de las pistas del tenista.

'Le Monde'.

De esta forma, L'Équipe ha publicado una portada monográfica con una gran fotografía del campeón mallorquín. "Adiós, Rafa", titulan la noticia, donde señalan que, "tras dos años persiguiendo una forma que nunca logró alcanzar, con una sucesión de tratamientos, operaciones, reinicios y parones en todas direcciones, el mallorquín se ha resignado por fin. Va a decir basta".

Le Monde también ha abierto su edición digital con la noticia del anuncio de la retirada del tenista, al que califican de "inmortal" y llaman el "gladiador de la tierra batida" por su especial relación con el firme de Roland Garros.

Medios de prestigio como The New York Times han incluido entre sus primeras noticias el adiós del tenista. "Rafael Nadal anuncia su retirada del tenis", han titulado, subrayando los 22 Grand Slam logrados por la leyenda española.

Por su parte, The Guardian ha calificado a Nadal como "uno de los mejores tenistas de todos los tiempos", cuyo estilo "contribuyó a transformar el deporte". El medio británico ha destacado los enfrentamientos con Roger Federer: "Su rivalidad, acentuada por estilos de juego y enfoques opuestos, reavivaría el interés mundial por este deporte y desencadenaría lo que muchos consideran la era dorada del tenis masculino", señala.

La noticia de la retirada de Rafa Nadal en 'The Guardian'.

La BBC también ha dado un gran protagonismo a la noticia, en plena portada de su versión digital. "La leyenda del tenis Nadal se retirará tras la final de la Copa Davis Rafael Nadal", titula el medio británico. "Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos confirma su retirada del tenis (...) Nadal se retira como el segundo jugador individual masculino más laureado de todos los tiempos, sólo por detrás de su eterno rival Novak Djokovic", ha señalado.

Por su parte, el alemán Bild exclama un "hasta pronto" ante el anuncio del jugador mallorquín, mientras que el italiano La Gazzetta dello Sport ha subrayado que "todo tiene un fin" y el argentino Clarín recogía desde muy pronto el anuncio del tenista, de quien resalta que es "una leyenda con 22 Grand Slam".