Alcaraz - Aliassime, Roland Garros en directo | El español se apunta el primer set

Carlos va cogiendo ritmo a medida que se suceden los partidos en sobre la arcilla de París. Poco a poco va dejando atrás sus molestias del brazo y liberando la potencia que se esconde bajo la malla de compresión que porta en cada enfrentamiento. No han sido sencillos los dos últimos meses en los que, primero el dolor físico y el miedo de recaída después han lastrado de sobremanera al murciano, que descartó competir en Montecarlo, Barcelona, Roma para recuperarse y no privarse de Roland Garros. Ante Korda se soltó. Liberó su drive de restricción alguna y conectó potentes derechas que no imprimió en las rondas anteriores. Poco a poco se está reencontrando con las sensaciones.