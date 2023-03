Djokovic: "Alcaraz merece volver a ser el número 1 del mundo"

Novak Djokovic perdió el número 1 del ranking de la ATP ante Carlos Alcaraz. La victoria del tenista español en Indian Wells provocó el vuelco en la clasificación del circuito masculino. Al serbio no le permitieron ingresar en Estados Unidos al no estar vacunado contra la Covid-19 y, por este mismo motivo, tampoco podrá estar presente en el Masters 1000 de Miami.

Sobre esta situación ha hablado 'Nole' en una entrevista para la CNN. El ganador de 22 títulos del Grand Slam, además, ha aprovechado para felicitar a Alcaraz por su victoria en Indian Wells y por recuperar el liderato de la ATP: "Le felicito porque merece volver a ser el número uno".

La lucha entre los dos por estar en lo más alto del ranking de la ATP no ha hecho nada más que comenzar. Quedan muchos capítulos de esta rivalidad y aunque Djokovic no pueda estar en el Open de Miami, ya habla sobre su presencia en el US Open, último major del año y que, precisamente, en 2022 ganó Alcaraz.

Torneos en EEUU

'Nole' se ha referido a su ausencia en el Valle de Coachella y en Miami: "Es una pena no haber jugado porque he ganado muchas veces allí, pero no me arrepiento y sabía que había la posibilidad de no poder estar. He aprendido a lo largo de mi vida que arrepentirse de las cosas hace pienses en pasado y no quiero esto. Tampoco soy de los que le gusta mirar demasiado al futuro, yo vivo al máximo el presente".

Djokovic, durante el ATP Dubái REUTERS

"Es una pena que no pude jugar en Indian Wells, ni en Miami. Me encantan esos torneos. Allí tuve mucho éxito. Pero al mismo tiempo, es la decisión consciente que tomé y sabía que siempre existe la posibilidad de que no vaya. Y es el estado actual o la situación actual, lo que espero cambie para más adelante este año para el US Open. Ese es el torneo más importante para mí en suelo estadounidense", ha agregado.

Pese a que todavía queda mucho, Djokovic piensa en el US Open: "Tengo muchas ganas de jugar allí, quiero estar allí. De hecho, tuve en 2021 cuando perdí la final contra Medvedev, probablemente uno de los mejores momentos que he tenido con la multitud de Nueva York".

"He tenido la suerte de ganar ese torneo tres veces, jugar muchas finales. Y aunque perdí ese partido, recibí mucho amor y aprecio de la gente y quiero volver y volver a conectarme con la multitud allí. Así que eso es algo que espero con ansias y espero que suceda", ha sentenciado el tenista serbio.

