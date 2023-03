Duro revés para la defensa de Dani Alves: la presunta víctima se niega a hacerse el examen psicológico

Problemas para Dani Alves y es que se tambalea una de las mayores armas de su equipo de defensa. Los letrados que trabajan para el futbolista brasileño habían solicitado una prueba psicológica para demostrar que la víctima podría haber elaborado una narración distorsionada de los hechos acontecidos en la noche del 30 al 31 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona.

La jueza había admitido a trámite la pericial de parte que proponía la defensa del jugador y que consistía en un exhaustivo examen psicológico a la joven de 23 años que denunció a Dani Alves días después de haber sufrido presuntamente una violación. Ambos mantuvieron un encuentro sexual en los baños del citado local de ocio nocturno de la Ciudad Condal, pero difieren en el importante condicionante consentimiento que hubo en este.

Lógicamente, la presunta víctima mantiene que no lo hubo en ningún momento, sino que fue objeto de una agresión sexual con violencia. Por su parte, Alves sigue dando veracidad a su versión, la cual ha sido modificando a lo largo del tiempo, pero siempre manteniendo que la relación fue de mutuo acuerdo por ambas partes.

[La decisión clave de Dani Alves antes de su juicio por violación: contrata a una agencia de comunicación]

Ahora, Ester García, abogada de la chica de 23 años cuya identidad no ha sido revelada, ha presentado un recurso contra la decisión de la jueza de instrucción para evitar que su cliente sea sometida a este examen psicológico. La defensa de Alves, encabezada por el reputado penalista Cristóbal Martell, solicitó que la joven fuera examinada por un psicólogo particular para determinar si su relato y los síntomas de los que fue tratada casaban con una violación o no.

Dani Alves, durante su segunda etapa en el FC Barcelona Reuters

A su vez, la Fiscalía ha recurrido también la decisión de la titular del Juzgado número 15 de Barcelona que, como solicitó el abogado del futbolista, acordó que la mujer fuera examinada por un forense independiente y también por un psicólogo que pagaría el propio Dani Alves. El forense elegido por parte de la jueza llegaría desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El caso se encuentra estancado

Así pues, en estos momentos, el examen psicológico ha quedado suspendido, una situación complicada para la evolución del caso ya que este tipo de pruebas son indispensables para los casos de agresiones sexuales. Se considera un paso fundamental para comprobar la veracidad de los hechos denunciados.

La jueza tendrá que resolver ahora los recursos presentados y emitir un veredicto final sobre esta parte del caso. El equipo que lleva la defensa de Dani Alves no solo solicitó al juzgado una pericial de parte, sino que pidió que la exploración psicológica a la joven tenía que ser grabada en vídeo. En este punto, la Fiscalía y la abogada de la chica, Ester García, se negaron. Consideraron insólito una petición de este tipo en el ámbito penal.

[Así es la vida de Dani Alves tras dos meses en la cárcel: monta su propia liga de fútbol y sigue adaptándose]

El caso se encuentra estancado mientras la Justicia decide que sucederá con las pruebas periciales aunque ya se han practicado diligencias como las declaraciones de algunos testigos y el análisis de las pruebas biológicas. Mientras el caso avanza, la defensa de Dani Alves ha contratado a una agencia de comunicación para aumentar la información manejada en relación al caso antes de que se produzca el juicio.

Sigue los temas que te interesan