El mensaje de Badosa tras caer en Cincinatti: "Semanas muy difíciles en lo personal"

Paula Badosa llegará al US Open con serias dudas tras sus tempranas eliminaciones en los dos últimos torneos. En Toronto se despidió en su debut tras retirarse ante la kazaja Yulia Putintseva cuando perdía por 7-5, 1-0, y este miércoles cayó eliminada en Cincinnati tras ver como la australiana Ajla Tomljanovic le remontaba un 6-7 para cerrar de forma contundente por 6-0, 6-2.

Estos resultados han minado la moral de la número 4 del mundo, que en las últimas horas ha querido compartir sus sensaciones con sus seguidores.

"Semanas muy difíciles personalmente. Voy a seguir trabajando para poder encontrarme y poder jugar disfrutando otra vez, pero sobre todo para poder disfrutar fuera de la pista. Y, mientras, seguir dando todo lo que tenga dentro. Gracias por los mensajes de apoyo" escribió en una historia en su cuenta de Instagram.

Y es que además de no cosechar éxitos deportivos, Badosa se metió hace unas semanas en un lío sobre la lengua catalana, a la que no consideraba un idioma. "No es un idioma, pero lo cuento como tal", decía sobre el catalán al hablar de los idiomas que dominaba. Aquella declaración le costó soportar centenares de ataques por las redes sociales que le llegaron a afectar.

Admitió que le ha dolido mucho y que, siendo una persona "muy emocional", trata de alejarse de las redes sociales por cosas como esta. "La pasada semana fue muy complicada, porque de una cosa que es muy pequeña se ha hecho una muy grande", reconoció Badosa.

Badosa, que se disculpó tras los ataques por no reconocer el catalán como una lengua, dijo que había sido solo un malentendido: "Yo soy una persona que, no lo voy a negar, me afectan mucho las cosas. Soy una persona muy emocional. Se me ve en la pista también; soy bastante como me veis cuando juego, muy pasional, que transmito muchas emociones. Nunca es fácil para mí", explicó.

Sobre su postura de alejarse de las redes, Badosa explicó que lo hace por el bien de su salud mental: "Obviamente lo que intento es soltarlo, hablarlo mucho con la gente cercana que me ayudan. Y luego encontrar mis pequeños momentos. Sinceramente también lo he dicho este año, intento no entrar mucho a las redes sociales porque es algo que me duele y me hace daño", dijo.

Algunas de las técnicas que le ayudan a desconectar, además de hacer cosas como la gente de a pie (ir al cine, salir a cenar...), es meditar: "Hago meditación. Y obviamente tengo una psicóloga que me ayuda a llevar mejor esos momentos", zanjó sobre el tema.

Una situación que se asemeja a la que está viviendo Garbiñe Muguruza. La tenista nacida en Caracas tampoco está encontrando su mejor tenis, ha caído este 2022 seis veces en su debut en un torneo y su tope han sido los cuartos de final. Unos resultados que están siendo decepcionantes para las dos mejores tenistas españolas del momento.

