Paula Badosa se sincera tras su polémica por el catalán: "Ha sido una semana muy complicada"

Una inocente afirmación se convirtió en una pesadilla para la tenista Paula Badosa (Nueva York, 1997) durante la pasada semana. "No es un idioma, pero lo cuento como tal", decía sobre el catalán al hablar de los idiomas que dominaba. Aquella declaración le costó soportar centenares de ataques por las redes sociales que le llegaron a afectar.

Badosa se encuenta ahora en Toronto, donde se disputa esta semana su torneo WTA. Estrenando su número tres del mundo, la española es una de las principales cabezas de. serie y este lunes, de madrugada, se sentó en sala de prensa frente a los medios de comunicación. Allí le recordaron la polémica.

Admitió que le ha dolido mucho y que, siendo una persona "muy emocional", trata de alejarse de las redes sociales por cosas como esta. "La pasada semana fue muy complicada, porque de una cosa que es muy pequeña se ha hecho una muy grande", reconoció Badosa.

[Paula Badosa, la esperanza del tenis español que no cede a la presión: parón y cuenta nueva tras la gloria]

Badosa, que se disculpó tras los ataques por no reconocer el catalán como una lengua, dijo que había sido solo un malentendido: "Yo soy una persona que, no lo voy a negar, me afectan mucho las cosas. Soy una persona muy emocional. Se me ve en la pista también; soy bastante como me veis cuando juego, muy pasional, que transmito muchas emociones. Nunca es fácil para mi", explicó.

Sobre su postura de alejarse de las redes, Badosa explicó que lo hace por el bien de su salud mental: "Obviamente lo que intento es soltarlo, hablarlo mucho con la gente cercana que me ayudan. Y luego encontrar mis pequeños momentos. Sinceramente también lo he dicho este año, intento no entrar mucho a las redes sociales porque es algo que me duele y me hace daño", dijo.

Paula Badosa golpea la bola. REUTERS

Algunas de las técnicas que le ayudan a desconectar, además de hacer cosas como la gente de a pie (ir al cine, salir a cenar...), es meditar: "Hago meditación. Y obviamente tengo una psicóloga que me ayuda a llevar mejor esos momentos", zanjó sobre el tema.

De San José a Toronto

Badosa, que la semana pasada llegó a las semifinales de San José (EEUU) para caer derrotada por la rusa Daria Kasatkina, quien finalmente se hizo el domingo con el torneo estadounidense, se estrena en Toronto.

En su primera vez en el Masters de Canadá, debutará el miércoles contra la ganadora del partido entre la canadiense Katherine Sebov y la kazaja Yulia Putintseva: "Los primeros días quizás me cueste un poco más, pero espero jugar varios partidos para acabar sintiéndome muy bien", señaló.

Sigue los temas que te interesan