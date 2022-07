Fognini acusa a Rafa Nadal de fingir su lesión en Wimbledon: "¡No creáis todo lo que leéis!"

Algunos insisten en emborronar la épica de Rafa Nadal, que remontó este miércoles a Taylor Fritz resistiendo a sus dolores en la zona abdominal. El italiano Fabio Fognini, número 63 del ranking ATP, ha cargado contra el tenista español por supuestamente fingir su lesión en Wimbledon.

Fognini dejó entrever con un mensaje en su cuenta de Instagram que, según él, Nadal se inventó sus dolores durante el partido contra Fritz. No sorprende, por otra parte, dado el largo historial que arrastra de ataques y desencuentros con el ganador de 22 Grand Slam. El último es en forma de golpe abajo por los problemas físicos de Rafa.

A Fognini le indignó que se resaltara en los medios de comunicación que Nadal jugó con molestias contra Fritz. El italiano cogió el titular de un artículo de la prensa de su país y señaló en él la palabra 'lesionado'. En la parte de arriba, escribió él mismo un contundente "claro..." y la duración del partido para poner en duda que Rafa pudiera aguantar jugando 4 horas y 20 minutos con una lesión.

El mensaje de Fognini en su cuenta de Instagram

En la otra parte de su publicación es aún más duro, con un mensaje enigmático: "Chicos, no creáis todo lo que leéis, POR FAVOR". Su publicación ha causado revuelo en las redes sociales, señalando a Fognini por su gesto tan poco deportivo. El italiano tiene un historial de cuatro victorias y 13 derrotas contra Nadal.

Fritz habló de la lesión de Nadal

Lo de Fognini se queda solo como la anécdota polémica de la jornada en Wimbledon. Al propio Fritz incluso le cuestionaron en rueda de prensa sobre si dudaba de la lesión de Nadal y fue claro: "No, no creo que haya fingido una lesión. Su servicio perdió velocidad, como unos 20 kilómetros por hora. No haría eso porque sí", afirmó el americano.

"Desde la línea de fondo, en el tercer, cuarto y quinto sets, estaba normal. Se movía muy bien, defendiéndose fantásticamente. Estaba rompiendo la pelota desde las esquinas y corriendo de lado a lado. Estoy seguro de que ha jugado con muchísimo dolor. Todos los que llegan lejos en los torneos tienen que jugar con algún tipo de molestia", añadió.

"Creo que al principio, cuando empezó a sentir el problema, no sabía cómo de malo era. Eso quizás explica su movimiento durante un par de juegos. No era tan explosivo. No sé si se tomó unos antiinflamatorios o algo. Cuando se acostumbró a la lesión, vio que le iba a afectar sobre todo con el servicio y que tendría que echar el resto en el fondo", comentó.

El mensaje de Rafa

Nadal se sinceró también en rueda de prensa sobre su estado físico: "Cuando no es una cosa es otra", prosiguió. "Al menos estas cosas se curan con tiempo, no como el pie, que es algo muy diferente. La realidad es que estamos en semifinales de un Grand Slam con un problema. Al mal tiempo, buena cara", añadió.

Pese a los problemas físicos en el saque, Nadal afirmó que no tiene ninguna molestia cuando pelotea y que durante los primeros juegos, cuando no tenía el dolor, estaba jugando a su mejor nivel en el torneo.

