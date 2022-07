La nadadora Mary-Sophie Harvey denuncia que fue drogada durante el Mundial de Natación

Mary-Sophie Harvey vivió una situación traumática durante el Mundial de Natación. La nadadora canadiense explica que fue drogada el último día del campeonato mundial que se ha celebrado en Budapest. La profesional sufrió un esguince en las costillas y una conmoción cerebral. En una publicación en Instagram desvela que hay una ventana de cuatro a seis horas en la que no recuerda lo que sucedió. Se despertó junto a un médico y un miembro de la delegación de su país.

Harvey ganó una medalla de bronce en el relevo estilo libre de 4x200 metros femenino después de nadar en las preliminares, ya que no compitió en la final. "Somos conscientes de que hubo un incidente la noche antes de la salida de Budapest. Tan pronto como el personal del equipo se dio cuenta, Mary recibió un excelente tratamiento médico de nuestro médico del equipo en el lugar y se le autorizó a viajar a casa", explica un portavoz de Swimming Canada.

Harvey dijo que debatió si escribir su publicación, pero dijo que "estas situaciones lamentablemente suceden demasiadas veces para que me quede callada". "Todavía tengo miedo de pensar en las incógnitas de esa noche. Todavía estoy, en cierto modo, avergonzado por lo que pasó, y creo que siempre lo estaré. Pero no dejaré que este evento me defina", sentenció. La nadadora también estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARY-SOPHIE HARVEY✨ (@marysophieharvey)

"En ese momento no era consciente de lo que había dentro de mí, solo recuerdo despertarme a la mañana siguiente completamente perdida, con nuestro director de equipo y el médico junto a mi cama. Lo único que puedo decir es esto: nunca he estado más avergonzada. Al día siguiente fui a casa y cené con mi familia. Recuerdo que mi madre me dijo: Te ves diferente. Ella no sabía, yo también me sentía así. Parecía que el cuerpo en el que estaba no era el mío", explica en su publicación.

La nadadora de 22 años compartió algunas fotos de las señales que le dejó el episodio en sus piernas. Además, reconocía que tenía más pero que no se sentía cómoda para compartirlos. Harvey dice que se necesitaba hacer más por las víctimas de un crimen así y que nunca imaginó que algo así podría pasarle a ella cuando estaba rodeada de amigos. "Gracias a las personas que me ayudaron cuando era vulnerable y a quienes me han ayudado desde entonces", finalizó.

[Leon Marchand, el nuevo prodigio de la natación: los récords de Phelps, en manos de su exentrenador]

Harvey sufrió un trauma del que todavía se está recuperando. Según relata, le está costando mucho digerir lo ocurrido. Se vio con doctores y psicólogos que la revisaron con detenimiento y le dijeron que "esto pasa más veces de lo que la gente se imagina y que había tenido suerte, hasta cierto punto, de salir de ahí con un golpe en las costillas y una pequeña contusión". En su publicación también comparte un montaje con varias capturas de titulares de prensa en los que se relatan casos similares al suyo.

Sigue los temas que te interesan