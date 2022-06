Rafa Nadal revela el gesto de Roger Federer tras ganar su decimocuarto Roland Garros

Pocas veces una rivalidad en el mundo del deporte ha sido tan elegante como la que protagonizan Roger Federer y Rafael Nadal. Pese a haber luchado por la gloria en el tenis durante años, ambos guardan una gran relación. Algo que ha vuelto a comprobarse después de que el español conquistase en la tierra batida de París su decimocuarto Roland Garros.

En Sky Italia, el tenista de Manacor fue preguntado por su relación con Federer. Nadal reveló así si había tenido noticias del suizo después de conquistar su 22º Grand Slam. "Roger y yo estuvimos en el Consejo de Jugadores y habíamos hablado el día previo al partido contra Novak porque había una reunión del Consejo y hoy - por el domingo- me ha mandado un mensaje después del partido. Hemos tenido siempre una relación fluida, buena y con un feeling especial", desveló Rafa.

Para EL ESPAÑOL también habló Rafa Nadal tras ganar Roland Garros. En la entrevista de Rafa Plaza, el mallorquín se refirió a Roger Federer cuando le preguntó por cómo ve la carrera por ser el tenista que acabe con más títulos del Grand Slam (el español tiene 22 por los 20 del helvético y 'Nole').

Rafa Nadal levanta su 14º título de Roland Garros REUTERS

"Todo puede pasar. Es evidente que Novak es quien está en una posición más clara para poder superar eso porque no tiene problemas físicos, y está a un nivel espectacular. Federer lleva mucho tiempo fuera y hay que esperar siempre algo especial de él, pero todos sabemos lo difícil que es volver, y encima con 40 años", apuntó Nadal.

Rafa incidió en la idea de que no le importa quién acabe con más majors en su palmarés individual cuando el último del 'Big Three' se retire: "Veremos lo que pasa. Como siempre he dicho: no me preocupaba cuando estábamos empatados y no me preocupa ahora cuando estoy dos por arriba. Solo quiero seguir compitiendo".

Wimbledon, lo siguiente

Después de las victorias de Rafael Nadal en el Abierto de Australia y Roland Garros, es Wimbledon el tercer Grand Slam de la temporada. A la cita en el All England Club no acudirá Roger Federer, quien no está entre las entradas confirmadas al torneo. La presencia del español es duda, todo dependerá de cómo este su pie. El que no se perderá el major de hierba es Novak Djokovic. El serbio puede tener ante sí una oportunidad de oro para recortar distancias.

