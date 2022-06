El entrenador de Djokovic: "Se siente muy mal, ambos sabemos que podría haber ganado a Rafa Nadal"

París volvió a ver a Rafael Nadal coronarse como el rey de Roland Garros. Para llegar a levantar su decimocuarta Copa de los Mosqueteros, el tenista balear se impuso a Casper Ruud, Alexander Zverev o Novak Djokovic. Precisamente, el entrenador de este último, Goran Ivanisevic, ha asegurado que el serbio pudo ganar a Rafa y que ambos están tristes por la derrota.

"Tengo que ser honesto. Estoy muy triste y no puedo dormir. Creo que ninguno de los jugadores hizo su mejor tenis, no me parece que la actuación de Rafa fuera espectacular, pero la actitud en la cancha y el lenguaje corporal fue lo que marcó diferencias", ha apuntado en declaraciones para la web tennismajors.

"Advertí a Novak de que el inicio del encuentro iba a ser decisivo, se lo dije muchas veces, pero a pesar de ello, volvió a comenzar mal. Después, me pareció incomprensible la manera en que jugó el tercer set, como si le faltara energía y no creyera en sus opciones de ganar. No puedes permitirte eso contra Nadal en este torneo", ha continuado Ivanisevic.

Novak Djokovic, en Roland Garros 2022 Reuters

El preparador ha revelado que todavía no ha hablado con 'Nole' "en profundidad" el partido y que este es el motivo por el que está "tan preocupado". "Todavía no entiendo su falta de energía y el lenguaje corporal que tuvo, así como sus altibajos. Rafa mereció ganar el partido porque fue mucho más consistente", ha continuado.

"Nadie sabe qué habría ocurrido si Novak hubiera ganado el cuarto; recuerdo perfectamente su error de revés en una posición cómoda y la subida a la red precipitada, permitiendo que Nadal le pasara, en los dos puntos que tuvo para conseguirlo", ha recalcado el extenista croata.

Decepción

Ivanisevic no ha ocultado que Djokovic está "cansado y decepcionado". "Se siente muy mal y estoy triste por él porque ambos sabemos que podría haber vencido. Lo que está claro es que su revés no tuvo la profundidad necesaria, dejó tiros muy cortos que permitieron a Rafa atacar. En cuanto mejoró con ese golpe, en el segundo set, se vio lo que ocurre", ha agregado.

Novak Djokovic, en Roland Garros 2022 Reuters

En su particular análisis, ha destacado que "Rafa lo que hizo fue aprovechar las ventajas que le dio Djokovic con su juego. Si cometes errores, los pagas al instante contra él. Mira en la semifinal. Zverev jugó mejor todo el partido antes de la lesión, pero iba perdiendo". "Como digo, la energía de Rafa fue asombrosa y Novak no tuvo fe", ha afirmado.

Por otro lado, ha criticado el ambiente hostil de la Philippe Chatrier con 'Nole': "Sabíamos que la mayoría apoyaría a Nadal. Yo creía que un 80 por ciento, pero nos encontramos con que era un 99,9 por ciento de los presentes quienes querían que ganara el español".

"Lo que me parece realmente injusto es que se abuchee a Novak, un jugador que es el número 1 del mundo y tiene 20 títulos de Grand Slam. No hay razón para eso, te guste o no, debes respetarlo. No sé cómo le sentó a Djokovic, pero ya está acostumbrado así que debería saber lidiar con eso, no puede ser una excusa", ha señalado.

Wimbledon

El siguiente Grand Slam es Wimbledon. En All England Club, el croata ha apuntado que 'Nole' es el favorito: "Novak va a ganar el torneo. Tengo un buen presentimiento respecto a eso. Ha superado derrotas difíciles y estoy convencido de que llegará al mejor nivel a Londres. Necesita descansar bien y prepararse mental y físicamente, es el mayor favorito al título". "Lo que necesita ahora es tiempo para recuperarse mentalmente de lo ocurrido y resolver algunas cosas. Lo más probable es que no dispute ningún torneo antes de Wimbledon", ha sentenciado Goran Ivanisevic.

[Más información - La prensa mundial se rinde a Rafa Nadal tras su triunfo en Roland Garros: "Al 14º cielo"]

Sigue los temas que te interesan