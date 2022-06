La prensa mundial se rinde a Rafa Nadal tras su triunfo en Roland Garros: "Al 14º cielo"

El triunfo de Rafa Nadal ha dado la vuelta al mundo. La decimocuarta victoria en Roland Garros copa la prensa deportiva en la mayor parte de los países, dejando elogios al tenista que ha ganado 22 Grand Slam en su trayectoria. Francia es quien más pone en valor al jugador de tenis de Manacor, mientras Italia se rinde a su hazaña. España señala el éxito del deportista más importante de todo los tiempos para el país.

Las portadas de la edición de este lunes 6 de junio tienen al español como protagonista en la nación. MARCA, AS y Mundo Deportivo apostaron por diferentes titulares, pero todos enfocados hacia una misma dirección: la hazaña que logró Nadal este domingo. "Siempre gana Nadal", tras el repaso a varias cuestiones que han cambiado en el mundo desde su primer Roland Garros, "Rafael XIV: el rey sol", haciendo alusión al monarca francés, y "Eterno" son los titulares que marcan la prensa española.

El resto del mundo también alucina con el balear. L'Equipe le dedica la sábana de forma completa con un juego de palabras con la palabra "tierra" (Terre en francés) y el titular: "Para la eternidad". Le Parisien también le hace hueco en su portada al balear y tituló la crónica del encuentro con un: "Nadal, al 14.ª cielo". Además, hacen hincapié en las condiciones en las que llegaba el balear con el pie izquierdo, su impresionante victoria ante Djokovic en cuartos y cómo ha recuperado su trono tras caer el año pasado ante el serbio.

Rafa Nadal en la portada de L'Equipe.

Le Parisien le dedica parte de su portada a Rafa Nadal.

Llama la atención en el caso de los franceses porque se han llevado críticas desde que el otro día titularon con un "Francia 2-0 España", después de que Kylian Mbappé decidiera renovar con el PSG y el Olympique de Lyon ganase la Champions League femenina. Desde entonces, el Real Madrid ha levantado La Decimocuarta en París y, en la misma ciudad, Rafa Nadal se ha hecho con el Roland Garros que iguala en número a los triunfos blancos en Europa.

En Italia dedican un amplio seguimiento a la victoria de Nadal en Roland Garros. El diario La Gazzetta dello Sport titula "Inmenso Nadal", recordando sus 14 Roland Garros y el récord de 22 Grand Slam. Además, recogen las palabras del español sobre su intención de seguir luchando para mantenerse en la competición; por su parte, el diario Corriere dello Sport tilda a Rafa de "Leyenda" para definir su gesta de este domingo.

La Gazzetta delloSport dedica parte de su portada a Rafa Nadal.

Rafa Nadal, en la portada de Corriere dello Sport.

En Reino Unido no hacen de menos al balear. "Un implacable Nadal supera a Ruud para conseguir el récord de 14 títulos de Roland Garros", expone The Times este lunes. Al otro lado del charco también se hacen eco. "Rafael Nadal, amable, encantador y brillante, es el mejor del tenis", dice The Washington Post. "Rafael Nadal, luciendo imbatible, gana el 14° título del Abierto de Francia", titula The New York Times.

