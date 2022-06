Guardiola: "Es normal la comparación entre Rafa Nadal y el Real Madrid, son muchos títulos"

Pep Guardiola ha repasado la actualidad deportiva. En la previa del torneo Puma LegendsTrophy en Pula Golf Resort (Mallorca), el entrenador del Manchester City se ha referido al decimocuarto Roland Garros de Rafael Nadal, así como a la comparación entre el tenista y el Real Madrid o a la situación del Fútbol Club Barcelona.

El técnico catalán ha asegurado que "parece imposible lo que hace" el tenista de Manacor. Sobre todo por las "muchas dificultades físicas" que ha tenido en forma de lesiones. "Se acaban los adjetivos para calificar la carrera y los éxitos de Rafa. Parecía que después de ganar el noveno o el décimo ya estaba. Se hacía mayor. Pero no para. Y tengo la impresión de que si su cuerpo aguanta los problemas del pie seguirá ganando", ha afirmado.

Para Guardiola no hay dudas: Rafa Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos. "Sin duda. Y diría que sin discusión. Es difícil comparar deportes individuales con deportes colectivos. España ha tenido muy buenos deportistas, pero la consistencia y la longevidad de Rafa no la ha tenido nadie", ha señalado.

Rafa Nadal, con su decimocuarto Roland Garros REUTERS

A lo largo de los últimos años se ha comparado el gen ganador de Rafa Nadal y el del Real Madrid. Ahí no se ha querido 'mojar' el de Sampedor: "No lo puedo decir. No soy Nadal, no he jugado en el Madrid y nunca estaré en ese club. Son muchas Champions y son muchos Roland Garros. Es normal la comparación".

En cuanto al Real Madrid, también ha sido preguntado por el fichaje frustrado de Kylian Mbappé. El delantero decidió renovar con el Paris Saint-Germain hasta 2025 cuando todo apuntaba a que acabaría vistiendo la camiseta blanca. "Sin comentarios", se ha limitado a decir el entrenador del City.

Situación del Barça

En cuanto a la actualidad del Barcelona, Guardiola ha destacado que el club blaugrana "tiene que tener perfil bajo y tranquilidad". "La situación es la que es", ha agregado. "Es difícil pero cuando no puedes hacer grandes cosas hay que tener tranquilidad. Hay momentos de la historia en los que hay que aceptar que la situación es la que es. A veces asumir un perfil más bajo ayuda a crecer más rápido. La situación económica es la que es", ha continuado explicando el míster de los skyblues.

Guardiola ha opinado que, a pesar de no conocer las circunstancias de Xavi Hernández, cree que "ha hecho un buen trabajo". También ha hablado de otros nombres propios. Del posible fichaje de Bernardo Silva por el Barça ha comentado que "lo tendrán difícil", mientras que de Ferran Torres ha señalado que "el fútbol no es como el tenis y no todo depende de actuaciones individuales. Es un deporte colectivo y todos dependen de todos. Si el equipo mejora, Ferran mejorará. Cuando el equipo está mal hace que los jugadores parezcan peores de lo que son. Todo depende del contexto. Ha habido rachas en las que el equipo ha estado muy bien. Ahora hay que mantener esa consistencia en el tiempo".

Al que ha dado el visto bueno es a Robert Lewandowski: "¿Qué si se adaptaría bien? Estamos hablando de Lewandowski. Se adaptaría perfectamente a cualquier sitio. Pero no sé si el Barça puede ficharle por su situación económica o si el Bayern le dejará salir". Pero ante el que se ha rendido es frente a Gavi: "Es fantástico. Igual que Ansu o que Pedri. Demuestran que hay mucho futuro y muy buen trabajo en la cantera".

